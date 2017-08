(AVANCE) ATENTADOS. RAJOY ESTÁ "ORGULLOSO" DE ACUDIR CON EL REY A BARCELONA Y NO ESCUCHA LAS "AFRENTAS"

Google Plus

El presidente del Gobierno y del Partido Popular, Mariano Rajoy, se mostró "orgulloso" este domingo de haber participado en la manifestación de Barcelona contra el terrorismo junto al rey Felipe VI y, pese a los abucheos y pitidos con ambos, afirmó que "las afrentas de algunos no las hemos escuchado".

Rajoy hizo estas declaraciones durante un acto del Partido Popular en Cotobade (Pontevedra) que compartió con el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, al día siguiente de que ambos participaran en Barcelona en la manifestación contra el terrorismo organizada por la Generalitat de Carles Puigdemont y el Ayuntamiento de Ada Colau.

"Estuvimos donde teníamos que estar. Estamos orgullosos de haber estado allí y de que estuviera también el jefe del Estado. Estuvimos como otras muchas personas en nombre de muchas personas que no pudieron estar expresando nuestro apoyo a las víctimas del terrorismo y nuestra solidaridad con todos los catalanes sensatos y moderados", dijo.

Rajoy, que dijo "suscribir" las palabras que previamente había pronunciado Feijóo al llamar "malditos" a los políticos que dividen a la sociedad, restó importancia a los abucheos y pitidos que tuvo que soportar junto al Rey durante toda la manifestación. "Las afrentas de algunos no las hemos escuchado", dijo a modo de contestación.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso