ATENTADOS. OFICIALES DE LA GUARDIA CIVIL PIDEN UN CUERPO "PANEUROPEO" POLICIAL Y MILITAR

La Unión de Oficiales de la Guardia Civil considera necesario fomentar la creación de un cuerpo "paneuropeo" que combata el terrorismo yihadista desde una doble perspectiva policial y militar, que en España debe estar liderado por los agentes de la benemérita.

La asociación que agrupa a oficiales de la Guardia Civil se remite al acuerdo firmado entre los gobiernos de España y Francia para iniciar un proyecto de formación conjunta en el que alumnos de la gendarmería se formarán junto a guardias jóvenes en la academia de Valdemoro, en Madrid.

Las líneas fundamentales de esa formación, explica en un comunicado, se centran en el control de los flujos migratorios, la lucha contra el terrorismo y contra la delincuencia organizada transfronteriza.

Ese acuerdo, dice, supone el "reconocimiento implícito de que la Guardia Civil es un referente en la lucha antiterrorista incluso más allá de nuestras fronteras y bien valorado por un país que está en el punto de mira del yihadismo y en el que la política antiterrorista es una máxima prioridad".

La asociación alerta de que el terrorismo es una amenaza global y, por tanto, la tendencia debe ser hacia una seguridad global que garantice y no coarte la libertad de los ciudadanos. Por ello, instan a Interior a seguir esa línea pero haciéndola extensiva a otros cuerpos cuya naturaleza militar ha permitido la creación de la EUROGENDFOR, "lo que debería ser el embrión de un cuerpo policial paneuropeo que lidere la lucha contra el terrorismo islamista desde una doble vertiente policial y militar".

La Unión de Oficiales considera que la solución meramente policial "parece no ser aplicable a este nuevo tipo de terrorismo global, incardinado en el adoctrinamiento y el combate" y la respuesta exige "especialización y formación militar que la Guardia Civil presenta de manera cuantitativa y cualitativa, debiendo liderar a nivel estatal de forma conjunta y coordinada con el resto de cuerpos policiales".

Ante el "agrio" debate sobre la supuesta falta de cooperación policial tras los atentados en Cataluña, "todo ello derivado de un posible interés político por monopolizar la investigación", la asociación precisa que no quiere alimentar la polémica ni criticar el trabajo de los Mossos.

Sin embargo, ve "más que cuestionable pretender abordar una amenaza de carácter global como el terrorismo yihadista desde el espectro de un pequeño cuerpo policial autonómico cuando las propias policías estatales (con un mayor despliegue territorial, potencial de efectivos y competencias) necesitan de una herramienta como la cooperación policial internacional para enfrentarse a semejante amenaza".

