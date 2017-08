ATENTADOS. BATET DESEA QUE LOS OBSERVADORES SUSCRIBAN EL PACTO PORQUE "NO HAY MUCHO MATIZ" POSIBLE

Meritxell Batet, coordinadora de los socialistas catalanes en el Congreso de los Diputados, expresó este martes su deseo de que los partidos políticos que asisten como observadores al Pacto Antiyihadista lo firmen porque en la lucha contra el terrorismo "no hay mucho matiz" posible.

En una entrevista a RNE recogida por Servimedia, Batet subrayó que la unidad de los partidos políticos democráticos ante atentados como los perpetrados en Cataluña "es indiscutible, tiene que darse", lo cual no implica borrar las ideologías de cada cual.

"No tengo por qué compartir ideológicamente casi nada con el que se sienta a mi lado para combatir este horror", argumentó, convencida de que se trata de "dos casillas que se tienen que separar" porque la lucha contra el terrorismo no puede menoscabar la pluralidad política.

Preguntada por la permanencia como observadores de Unidos Podemos, ERC, PNV o PDECat, expresó su deseo de que "se sumaran" todas esas fuerzas porque el pacto responde a valores compartidos en los que "no hay mucho matiz".

Su deseo es que en próximas reuniones tods los partidos se sentaran "como parte del pacto y no como meros observadores" porque en la lucha contra el terrorismo "hay que implicarse" y no solo recibir información sino también aportar sugerencias, cada cual desde su perspectiva para proporcionar "pensamientos poliédricos" sobre una realidad compleja.

Aunque "preferiría que se sumaran", precisó que considera "un buen paso" que participen como observadores y que el día anterior acudieran a la reunión quienes antes ni siquiera se habían sentado a la mesa. "El gesto es bueno y habría que seguir en esa dirección", apuntó.

Batet confirmó que estará el sábado en la manifestación convocada en Barcelona y precisó que no tiene "otro criterio mucho mejor" para decidir quién debe encabezarla que el propuesto por la alcaldesa, Ada Colau, de ceder la cabecera los policías y sanitarios con un papel más destacado en la lucha contra el terrorismo y el socorro a las víctimas.

Cree, además, que las reservas de la CUP a acudir esa manifestación por estar también prevista la presencia del Reyestán "fuera de lugar" porque en un acto de repulsa contra el terrorismo "todos sumamos" y la única distinción debe ser entre quienes asesinan y los demócratas.

La CUP alega que el Rey mantiene vínculos con Arabia Saudí, país al que acusan de financiar el terrorismo que ha atentado en Cataluña. Batet cree que "no es momento para hacer ningún tipo de distinción adicional" y le parece "bien" que se sumen a la manifestación todos los ciudadanos e instituciones que lo deseen.

A su juicio, los Mossos d´Esquadra merecen un "sobresaliente" por su actuación tras el atentado porque a pesar de la "muchísima presión" han estado "a la altura" y han demostrado que son "un buen cuerpo al servicio de la sociedad catalana, de todos".

Cree que se han ganado "con creces" el respeto en la sociedad catalana, y que si hay casos "concretos" que haya que investigar, como los denunciados en otros momentos por abusos a detenidos, son asuntos que tienen "otro carril y otra dimensión".

