ATENTADOS. MONÁRQUICOS DICEN QUE LA CUP DEBE ESTAR EN LA MANIFESTACIÓN "LES GUSTE O NO" QUE ACUDA EL REY

La Asociación Monárquica Europea recriminó este lunes a la CUP que no vaya a acudir a la manifestación del sábado en Barcelona que condenará los últimos atentados yihadistas por el hecho de que vaya a presidirla el rey de España, y recordó que éste “es el jefe del Estado, les guste o no”.

En declaraciones a Servimedia, el presidente de esta entidad, Pedro Schwenzer, se resignó a que la CUP no quiera asistir a la manifestación contra los atentados de Barcelona y Cambrils por la presencia del monarco.

“De la CUP no se puede esperar otra cosa”, pues es su “actitud general”, aunque a su modo de ver “todos los partidos con representación parlamentaria deberían asistir”, dado que Felipe VI “es el jefe del Estado, les guste o no”.

Por el contrario, celebró que Puigdemont, acudiendo a la concentración y recriminando su ausencia a la CUP, “mantiene en eso disciplina de presidente autonómico” y “se comporta correctamente cuando “no le puede parece bien la actitud” del socio parlamentario de Junts pel Sí.

Schwenzer cree que el Gobierno catalán “intenta aprovechar” la atención del mundo por los atentados “para hacer promoción” de su causa, pero concedió que “en este caso es correcto que critique la actitud de la CUP”.

