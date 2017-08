ATENTADOS. LA MANIFESTACIÓN DE BARCELONA CONCLUIRÁ CON UN "AUSTERO" ACTO DE HOMENAJE A LAS VÍCTIMAS

La manifestación de este sábado en Barcelona contra el terrorismo yihadista concluirá con un breve y "austero" acto de homanaje a las víctimas en la Plaza de Cataluña, según explicó este viernes la alcaldesa de la ciudad, Ada Colau.

La actriz Rosa María Sardá y Miriam Hatibi, española musulmana, portavoz de la Fundación Ibn Battuta, leerán unos textos escogidos para la ocasión. Después, dos violonchelistas interpretarán el 'cant del ocells', de Pau Casals, "símbolo de paz y libertad universal".

Colau quiso agradecer a Lluis Pasqual, director del Teatre Lluire, su colaboración en la preparación del acto. También agradeció al artista Frederic Amat la cesión altruista de la obra que ocupará el fondo del escenario y que ya se ha hecho viral en Internet: las letras de Barcelona con la 'l' convertida en un crespón negro sobre el lema 'no tinc por', 'no tengo miedo'.

Además, voluntarios repartirán entre los asistentes a la manifestación flores rojas, amarillas y blancas, los colores de la ciudad de Barcelona.

Con esa gran manifestación, a la que Colau espera ciudadanos de toda Cataluña, de toda España y de Europa, culminará una semana "dura, difícil para la ciudad" pero en la que también se ha vivido una respuesta "ejemplar" de la gente, ayudando a las víctimas y saliendo masivamente a "recuperar las calles".

El grito que se escuchó en el minuto de silencio el día después de los atentados, 'no tinc por', es el único lema de la manifestación, "como no podría ser de otra manera", dijo Colau, porque "es la ciudadanía la que marca el camino".

Tras la pancarta, la cabecera de la manifestación la ostentarán representantes de esos colectivos que atendieron a las víctimas en primera línea, cuerpos policiales y de emergencias, además de organizaciones como Cruz Roja y también colectivos como comerciantes o taxistas, que se volcaron en esa ayuda a los afectados. "Queremos que las calles se desborden", dijo Colau, en el homenaje a las víctimas y en el agradecimiento de esa ayuda.

Colau agradeció también la labor de los trabajadores "invisibles" del Ayuntamiento de Barcelona y de la Generalitat de Cataluña que han permitido la organización de la manifestación "en un tiempo récord". Como prueba de la dimensión de esa tarea, subrayó que en las próximas horas serán acreditados 853 periodistas y técnicos de 191 medios de comunicación de 83 países diferentes.

Colau aseguró que todo el mundo es "bienvenido" en esa manifestación, pero pidió a los asistentes que, en la medida de lo posible, dejen los vehículos particulares en las afueras de la ciudad y usen el transporte público.

