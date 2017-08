ATENTADOS. RIVERA: "UNOS MALEDUCADOS NO PUEDEN MANCHAR LA IMAGEN DE BARCELONA"

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, dio las "gracias" este sábado al medio millón de personas que se manifestaron en Barcelona contra el terrorismo y, tras los abucheos y pitos al Rey de España, afirmó que "unos maleducados no pueden manchar la imagen de Barcelona".

Rivera hizo estas declaraciones ante los medios de comunicación una vez que había concluido la manifestación contra el terrorismo y la comitiva de autoridades ya se había disuelto.

Sobre los abucheos y pitos al rey Felipe VI, el líder de Ciudadanos pidió "no dar protagonismo a los que pretenden politizar hasta el dolor y las víctimas" y recalcó que "cuando muere una persona no es independentista o de un partido político". "Es una persona que ha muerto y merece un respeto", dijo.

Rivera añadió que "hay gente maleducada que no representa por suerte a la mayoría de barceloneses, de catalanes y de españoles" y recalcó que "unos pocos maleducados no pueden manchar la imagen de Barcelona, de Cataluña y de España".

A su juicio, los independentistas que claman contra el Rey "no nos van a dividir aunque algunos lo intenten" y recordó que los protagonismos hoy debían ser las víctimas del terrorismo.

