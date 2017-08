ATENTADOS. FEIJÓO: "MALDITOS AQUELLOS POLÍTICOS QUE DIVIDEN A LA SOCIEDAD"

- Dice tras la manifestación de Barcelona que contra el terrorismo "no hay equidistancias" entre asesinos y víctimas. El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, arremetió este domingo contra los políticos que utilizaron la manifestación de Barcelona contra el terrorismo y por las víctimas de los atentados de la semana pasada para hacer ideología. "Malditos aquellos políticos que dividen a la sociedad", sentenció.

Feijóo hizo estas declaraciones durante un acto del Partido Popular en Cotobade (Pontevedra) que compartió con el presidente del Gobierno y del PP, Mariano Rajoy, al día siguiente de que ambos participaran en Barcelona en la manifestación contra el terrorismo organizada por la Generalitat de Carles Puigdemont y el Ayuntamiento de Ada Colau.

"Por encima de las ideologías están las personas, la convivencia y la vida", dijo Feijóo al comienzo de su discurso. "Aquí no hay equidistancias ni ambigüedades. Aquí hay malos y buenos, hay asesinos y víctimas, hay los que matan y los que mueren y aquí están los que no tienen razón y los que tenemos toda la razón".

Feijóo subrayó que en la lucha contra el terrorismo y en la defensa de las víctimas "no puede haber partidos ni ideologías ni pequeñas batallas absurdas" y, pese a la división social y política que puso de manifiesto la marcha de Barcelona, aseguró que el pueblo gallego está con todos los catalanes.

"Nuestro corazón está con Cataluña y con todos los catalanes, con aquellos que quieren la independencia, que se autoproclaman nacionalistas, con aquellos que respetan las normas porque son democráticas, con la alcaldesa de Podemos y con el presidente independentista de la Generalitat", recalcó tras compartir manifestación con ambos.

Feijóo declaró que "la política es un arte noble con dos mandamientos que son no mentir y no dividir" y en nombre de Galicia pidió a los terroristas "que nos dejen vivir en paz" porque "somos un pueblo pacífico, democrático, respetuoso y que admira a todas las culturas, todas las religiones y todas las formas de vivir".

