ATENTADOS. EL PNV IRÁ EL LUNES COMO OBSERVADOR AL PACTO ANTIYIHADISTA

El PNV anunció hoy que acudirá este próximo lunes como observador a la reunión del Pacto Antiyihadista, en el que no quiso integrarse en su momento por discrepar en algunas cuestiones.

Los nacionalistas vascos justicaron este cambio de postura por la “gravedad de la situación generada en Cataluña” tras los ataques terroristas en Barcelona y Cambrils.

Los peneuvistas se incorporarán a este pacto para estar al tanto de las acciones que se toman para prevenir atentados como los de Barcelona y Cambrils, aunque en el momento de su constitución el PNV declinó participar por “discrepar” con el articulado, que consideraba a la Ertzaintza una policía local y no permitía su acceso a información de policías europeas.

No obstante, ante la situación actual y que “la Ertzaintza ya disfruta de acceso a datos e información antiterrorista”, el PNV ha decidido formar parte de este foro con carácter de “observador”, según informó la formación nacionalista en un comunicado emitido este viernes.

La formación vasca estará representada en la reunión del lunes por su portavoz en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban. Entre los principios del Pacto Antiyihadista que no comparte EAJ-PNV se encuentra la “consagración de la cadena perpetua”, que consideran que existe “encubierta bajo el eufemismo de prisión permanente revisable”.

