ATENTADOS. TODOS LISTO EN BARCELONA PARA EL COMIENZO DE LA MANIFESTACIÓN 'NO TINC POR'

- Decenas de miles de personas llenan las calles del centro de la ciudad. La ciudad de Barcelona ya está lista para iniciar la manifestación que, bajo el lema 'No tinc por' ('No tengo miedo'), rinde homenaje a las víctimas de los atentados terroristas de la semana pasada en la Ciudad Condal y Cambrils y que pretende lanzar un mensaje de unidad política y ciudadana contra el yihadismo.

La marcha, que reúne a decenas de miles de personas y arranca en los Jardines de Gracia y concluye en la Plaza de Cataluña, está encabezada por 75 representantes de los cuerpos de seguridad y de emergencia y de las entidades vecinales y ciudadanas.

En concreto, en primera línea se encuentran miembros de todos los cuerpos de seguridad, sanitarios y de atención social: Mossos d´Esquadra, Guardia Urbana, las policías locales de Cambrils (Tarragona), Alcanar (Tarragona) y Ripoll (Girona), Policía Nacional, Guardia Civil, Protección Civil, bomberos, miembros de las comunidades musulmana y entidades vecinales, Sistema de Emergencias Médicas (SEM), personal sanitario de los ocho hospitales que atendieron a las víctimas (Vall d'Hebron, Hospital del Mar, Pedro Campos, San Pablo, Clínico, Germans Trias i Pujol, CUAP iris, Dos de Mayo, San Juan de Dios, Sagrado Corazón, Juan XXIII) y forenses.

También forman la primera línea de la investigación los profesionales del centro de Urgencias y Emergencias Sociales de Barcelona (Cuesb), Cruz Roja, trabajadores del servicio de limpieza y representanes de colectivos, empresas u organizaciones que mostraron su solidaridad durante los atentados: taxistas, ‘call center’ de Turismo y Punto de Información de Turismo de Barcelona y empleados del Corte Inglés, Hard Rock Café, Sfera y sector hotelero.

Al mismo tiempo, tienen un espacio reservado los colectivos vinculados directamente con La Rambla, tales como los comerciantes de la Boquería, los Amigos de la Rambla, floristas, quiosqueros, camareros y personal de la Biblioteca de San Pablo y la Biblioteca de Cataluña.

Detrás de la cabecera se sitúan un centenar de personas vinculadas a diferentes comunidades religiosas; entidades en defensa de la paz y los derechos humanos; colectivos contra el racismo, la inmigración y sociales; asociaciones de Ciutat Vella, de vecinos, ciudadanas y económicas.

AUTORIDADES POR DETRÁS

Más atrás aparecen las autoridades del Estado y de todas las comunidades autónomas, que han querido acudir a Barcelona para expresar su solidaridad con las víctimas y su férreo rechazo al terrorismo que la semana pasada acabó con la vida de 15 personas y que hirió a más de un centenar.

Al frente de las autoridades se encuentra el rey Felipe VI, que por primera vez participa como monarca en una manifestación ciudadana. El 12 de marzo de 2004, cuando todavía era príncipe de Asturias y heredero al trono, estuvo presente también en Madrid en la marcha de repulsa por los atentados del 11 de marzo que atacaron varios trenes de Cercanías en la ciudad.

Cuando el monarca llegó al centro de la ciudad diez minutos antes de las seis de la tarde, fue recibido con pitos, abucheos y gritos en catalán de "¡Fuera, fuera!".

Junto al Rey se encuentran en la manifestación de Barcelona el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy; el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont; y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. Alrededor de ellos está el Gobierno de España en pleno -salvo el ministro Montoro-, los presidentes autonómicos del resto de las comunidades y un gran número de alcaldes de capitales de provincia y grandes municipios.

La manifestación culminará con un acto en Plaza Cataluña que tendrá como protagonista a la sociedad Barcelona y en el que se intercambiarán música y palabras para mostrar “fuerza” y “unidad” frente al terror.

La actriz Rosa María Sardá y Miriam Hatibi, española musulmana, portavoz de la Fundación Ibn Battuta, leerán unos textos escogidos para la ocasión. Después, dos violonchelistas interpretarán el 'cant del ocells', de Pau Casals, "símbolo de paz y libertad universal".

El escenario estará adornado con decoraciones florales del Gremio de Floristas de Cataluña. El fondo del escenario será el dibujo de "Barcelona" con crespón que realizó el artista Frederic Amat acompañado del lema de la manifestación 'No tengo miedo' en diferentes idiomas.

Durante la manifestación, varios voluntarios repartirán entre los asistentes miles de flores rojas, amarillas y blancas, que son los colores de la ciudad de Barcelona.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso