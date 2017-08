ATENTADOS. INTERIOR MANTIENE EL NIVEL 4 DE ALERTA ANTITERRORISTA TRAS REUNIRSE LA MESA DE VALORACIÓN

Google Plus

El Ministerio del Interior acordó hoy mantener la alerta antiterrorista en el nivel 4 de 5 posibles tras reunirse esta mañana la Mesa de Valoración, en la que los mandos policiales aportaron su criterio sobre la conveniencia de no modificar el nivel de alerta.

Según informó Interior, la Mesa de Valoración, que se convoca semanalmente, estuvo presidida por el ministro, Juan Ignacio Zoido, que informó a los presentes de su reunión de este miércoles en París con su homólogo galo, Gérard Collomb.

Los responsables de Interior y de la seguridad del Estado decidieron mantener el nivel de alerta después de que se tomara la misma decisión este pasado sábado, dos días después de los atentados de Barcelona y Cambrils. Tanto entonces como en la reunión de hoy la razón para no subir la alerta es que no hay datos de que se prepare un atentado inminente en España.

En la Mesa de Valoración de esta mañana estuvieron presentes el secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, y representantes de la Policía Nacional, Guardia Civil, Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Mossos d’Esquadra y Ertzaintza.

MEDIDAS POSITIVAS

Durante esta reunión, Zoido informó a los máximos expertos en la lucha antiterrorista sobre la reunión que mantuvo ayer en París con su homólogo francés, Gérard Collomb, y en la que se trató la colaboración en materia antiterrorista de ambos países.

Al mismo tiempo, Interior informó de que, en el encuentro de esta mañana, los máximos responsables de la lucha antiterrorista en España evaluaron “positivamente la marcha de las medidas de refuerzo de la seguridad” adoptadas tras los atentados en Cataluña de la semana pasada.

Al mismo tiempo, el Ministerio explicó que Zoido también se reunió esta mañana con delegados del Gobierno de toda España para trasladarles los contenidos tratados en la Mesa y, concretamente, los referidos al nivel de alerta 4 reforzado.

