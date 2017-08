ATENTADOS. INTERIOR ESTUDIA HOY SI REVISA LA ALERTA ANTITERRORISTA TRAS MANTENERLA EN NIVEL 4 DESDE 2015

Google Plus

La Mesa de Evaluación de la Alerta Antiterrorista, que coordina el Ministerio del Interior, estudiará hoy, tras los atentados de Barcelona y Cambrils, si eleva el riesgo de atentados en España de 4 hasta el máximo de 5, algo que no ha sucedido desde 2015, cuando se elevó desde el nivel 3 tras los ataques yihadistas en Francia, Túnez y Kuwait.

La elevación hasta el nivel 5, que incluiría recurrir al Ejército para labores vigilancia, ha sido descartada en varias ocasiones por los mandos policiales, al entender que es un escenario para el caso de que hubiera constancia de atentados inminentes.

No obstante, desde entonces se han tomado medidas complementarias de seguridad, como reforzar los dispositivos de vigilancia policial antes, durante y después de eventos con gran presencia de personas, como partidos de fútbol o conciertos de música.

No obstante, elevar la alerta terrorista al máximo fue descartado la última vez tras los atentados del pasado 3 de junio en Londres, cuando tres yihadistas atropellaron y apuñalaron a viandantes en un puente de la capital británica y en el Borough Market.

Este acuerdo fue tomado por Interior tras escuchar los informes de los expertos policiales y de inteligencia, entre los que había representantes de la Guardia Civil, la Policía Nacional y el CNI, así como de los cuerpos autonómicos de los Mossos d’Esquadra y la Ertzaintza.

Lo mismo sucedió tras el atentado del pasado 22 de mayo en Mánchester, cuando una explosión al término de un concierto de la cantante estadounidense Ariana Granda provocó la muerte de 22 personas y decenas de heridos. Entonces, la Mesa de Evaluación de la Alerta Antiterrorista descartó subir la alerta antiterrorista con el mismo criterio que se ha venido manteniendo desde 2015.

