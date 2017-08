ATENTADOS. CS SUGIERE QUE LA INFORMACIÓN SENSIBLE TIENE QUE COMPARTIRSE CON "FIRMANTES" DEL PACTO

El secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, reiteró este martes el llamamiento a quienes solo son observadores en el Pacto Antiyihadista para que lo firmen, con el argumento de que en algún momento puede manejarse información "más o menos sensible" que tendría que ser compartida únicamente con quienes se hayan comprometido con esas políticas.

En una entrevista a Onda Cero recogida por Servimedia, insistió en que la "naturaleza" de un pacto de este tipo es "el compromiso" con las políticas antiterroristas que se van desarrollando y que deben ser consensuadas entre todos.

Ese compromiso, reiteró, se expresa "mediante una firma en un papel". Aunque "no criticamos" que algunos partidos hayan acudido como observadores (Unidos Podemos, ERC, PNV o PDECat), Villegas cree que la foto de unidad era necesaria y "hasta ayer" tuvo recorrido, pero ahora hay que dejar claro que "la naturaleza de un pacto es otra".

Villegas se refirió al informe que su partido ha pedido al Ministerio del Interior para tener un diagnóstico detallado de lo que funciona bien en la lucha contra el terrorismo yihadista y lo que es necesario corregir.

Su intención es que ese informe se comparta con los partidos "firmantes" de ese acuerdo, porque puede contener información "más o menos sensible" y tiene que compartirse con quienes hayan dejado claro ese compromiso.

Villegas aseguró que a pesar del "tremendo golpe" asestado por los terroristas, los cuerpos policiales han tranquilizado a los ciudadanos y "en pocas horas" han desmantelado la célula. Además, dejó claro que su partido no tiene "ninguna queja" de la comunicación con el Gobierno central ni con la Generalitat de Cataluña en las horas posteriores a los atentados.

