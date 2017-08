ATENTADOS. ICETA DICE QUE ES “OBVIO” QUE LOS PITIDOS ESTABAN ORGANIZADOS

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, afirmó este lunes que es “obvio” que estaban organizados los independentistas para organizar los pitidos a las instituciones estatales y las críticas al Rey durante la manifestación celebrada el sábado en Barcelona.

En una entrevista en la Ser recogida por Servimedia, Iceta dice que no le consta que la organización de esta manifestación, en la que se abucheó al Rey y al Gobierno y se enseñaron consignas contra España, se dejara en manos de la ANC.

En esta línea, Iceta señaló que ha habido “muchas cosas que no deberían de haber ocurrido” tras los atentados, máxime porque eran unos momento en los que “las cosas pedían unidad”, pero que en la manifestación hubo gente que fue a manifestar “otra cosa pero no eran la mayoría”.

Los que “querían desvirtuarla” se “concentraron” en la cabecera donde estaban los cargos públicos y políticos, así como los medios de comunicación, dijo el líder del PSC.

En esta sentido, Iceta reconoció que "se ha intentado hacer política en la gestión de los atentados”, se mostró “orgulloso” de la actitud de su partido, e insistió en que en la manifestación "hubo gente que fue a manifestar otras cosas, para otros objetivos políticos, pero no eran la mayoría".

