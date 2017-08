ATENTADOS. HERNANDO (PP) DICE A LOS OBSERVADORES QUE EL PACTO NO ES "UNA MISIÓN DE LA OSCE EN TAYIKISTÁN"

- Subraya la necesidad de implicar a las policías locales en la lucha contra el yihadismo. El portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Rafael Hernando, dijo este martes a los partidos que acuden como observadores a la Mesa de Seguimiento del Pacto Antiyihadista que ese acuerdo no es una "misión de la OSCE en Tayikistán" y que el compromiso requiere la firma del documento.

En una entrevista a Onda Cero recogida por Servimedia, se refirió así a la posición de Unidos Podemos, ERC, PNV o PDECat, que participaron el día anterior en la reunión en el Ministerio del Interior pese a no haber firmado en su día el pacto por discrepancias con su contenido.

Explicó que "asistir a medias" ha tenido un recorrido determinado pero el pacto implica el compromiso con las políticas antiterroristas y ese compromiso, en un acuerdo democrático, se demuestra con la firma del documento.

No es un "organismo internacional al que se va a ver qué hacen los demás" sino a recibir información y a hacer sugerencias, y a luchar contra el terrorismo "hay que ir con otro tipo de actitud", que sintetizó en "compromiso".

Hernando subrayó que una de las conclusiones de la reunión del día anterior fue la conveniencia de reforzar las mesas de seguridad y la implicación de las policías de proximidad, los cuerpos de seguridad municipales.

Aunque "la seguridad absoluta no existe", Hernando insistió en que todo lo que se pueda mejorar es positivo y quizá con mayor información "hubiera sido más fácil detectar" la radicalización de los jóvenes que perpetraron los atentados en Cataluña y la ocupación de la vivienda de Alcanar en la que almacenaban y manipulaban los explosivos.

Celebró por ello la intención del ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, de convocar una reunión con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para evaluar las posibilidades y los mecanismos para esa implicación.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso