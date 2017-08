ATENTADOS. GUARDIAS CIVILES ACUSAN A ZOIDO DE QUERER OBRAR EL “MILAGRO DE LOS PANES Y LOS PECES” CON ELLOS

Google Plus

La Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC) acusó este viernes al ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, de querer obrar el “milagro de los panes y los peces” a costa del Instituto Armado, reforzar el nivel 4 de alerta antiterrorista tras los atentados de Barcelona y Cambrils.

Según informó el colectivo, la decisión de mantener el nivel de alerta terrorista en 4 pero reforzado les hace preguntarse cómo se va a hacer frente al aumento de la presencia de la Guardia Civil en su demarcación cuando “ya en la actualidad hay falta de personal”.

“Hasta el momento no se ha podido comprobar que los guardias civiles tengan el don de la ubicuidad, es decir, estar en varios lugares al mismo tiempo o el de poder multiplicarse como los panes y los peces en las bodas de Canaan”, aseveraron.

El colectivo denunció que a la misma hora que se producía el ataque en La Rambla había agentes en Madrid que estaban haciendo servicios unipersonales y que hay puestos principales que son “incapaces” de sacar patrullas en todos los turnos para seguridad ciudadana por no tener efectivos suficientes para cubrir su demarcación.

“¿Si esto pasa en Madrid, una de las Comandancias más numerosa que está bajo mínimos, como se las van a arreglar en otras más pequeñas donde ahora deberán reforzar la seguridad en eventos masificados?”, se preguntaron.

Por ello, afirmaron que a la Guardia Civil “le van a reventar las costuras de tanto estirarla” y lamentaron que “ningún político, ningún gobierno ha encontrado un momento para afrontar de una vez una redistribución de sus fuerzas que contribuiría a dar un servicio al ciudadano más eficaz y no tercermundista como se está prestando ahora en Seguridad Ciudadana”.

También consideraron “indispensable” que se afronte “con carácter de urgencia” una “nueva ordenación que contribuya a paliar ese déficit de personal y que de verdad de un buen servicio al ciudadano”.

Por último, afirmaron que es “necesario” que en todo aquello relacionado con el terrorismo se aparten las cuestiones políticas y se intensifique la colaboración entre los distintos Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

