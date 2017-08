ATENTADOS. TODO EL GOBIERNO, MENOS MONTORO, ACUDIRÁ A LA MANIFESTACIÓN DE BARCELONA

Google Plus

Todos los miembros del Consejo de Ministros, salvo el titular de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, estarán presentes este sábado en la manifestación de repulsa de los atentados terroristas de Barcelona y Cambrils (Tarragona) convocada por la Generalitat de Cataluña y el Ayuntamiento de Barcelona bajo el lema “No tinc por”.

El Ejecutivo fletará un avión oficial para llevar a la manifestación de este sábado al presidente Mariano Rajoy, diversos ministros, líderes políticos, empresariales y sindicales.

En ese avión no estará presente el titular de Hacienda, quien no asistirá a la manifestación de Barcelona por motivos personales, según explicaron a Servimedia fuentes del Ejecutivo.

El avión partirá desde la madrileña base aérea de Torrejón de Ardoz y en él viajarán, por parte del Ejecutivo, Rajoy; la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría; el ministro de Educación y portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo; el ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Alfonso Dastis; el ministro de Justicia, Rafael Catalá; el titular de Interior, Juan Ignacio Zoido; la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal; la de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez; la de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina; el ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal; y el ministro de Economía, Industria y Competitividad, Luis de Guindos.

No estarán en ese avión la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, por encontrarse en la Ciudad Condal, así como el titular de Fomento, Íñigo de la Serna. Ambos llegarán a la manifestación de Barcelona por su cuenta.

