(AVANCE) ATENTADOS. EL GOBIERNO PIDE "DEJAR INVESTIGAR" AL JUEZ Y "NO HACER COMENTARIOS" SOBRE LA ALERTA A LOS MOSSOS

El portavoz del Gobierno y ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, pidió este viernes "dejar investigar" al juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, encargado de las pesquisas sobre los atentados terroristas de Barcelona y Cambrils, y recomendó "no hacer comentarios sobre cuestiones operativas", incluido el aviso que los Mossos recibieron de Estados Unidos en el mes de mayo sobre un posible ataque durante el verano en La Rambla.

Méndez de Vigo lanzó este mensaje durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que lanzó dos mensajes principales sobre los atentados terroristas. Por un lado, que "los únicos culpables y responsables de los atentados son los terroristas". Por otro lado, que es conveniente "mantener la unidad frente al terrorismo" de todos los partidos políticos e instituciones democráticas.

Tras la polémica que ha generado el aviso de Estados Unidos a los Mossos publicado por 'El Periódico de Cataluña', que la Generalitat de Cataluña negó haber recibido, Méndez de Vigo aseguró que el Ejecutivo quiere ser "extremadamente cauto y prudente" sobre todo lo que se refiere a los atentados yihadistas de agosto.

"El Gobierno no va a hacer ninguna declaración ni comentario sobre cuestiones operativas", dijo al ser preguntado sobre el tema en las dos primeras preguntas de los periodistas. "Hay que dejar investigar a quien tiene competencia para investigar y no hacer comentarios sobre operativas policiales".

