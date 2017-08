ATENTADOS. EL GOBIERNO JUZGA "MAGNÍFCA" LA COOPERACIÓN POLICIAL Y PIDE NO ALIMENTAR "POLÉMICAS FALSAS"

El portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, insistió este miércoles en que la cooperación de cuerpos policiales tras los atentados en Cataluña ha sido "magnífica" y pidió no alimentar "polémicas falsas" sobre supuestos recelos entre Mossos d´Esquadra, Guardia Civil y Policía Nacional.

Méndez de Vigo visitó La Rambla de Barcelona y firmó en el libro de condolencias del Ayuntamiento, y después dijo ante los medios de comunicación que la colaboración ha sido "magnífica".

Subrayó que los Mossos tienen las competencias policiales en el territorio de Cataluña y por orden del juez que investiga los atentados están actuando como policía judicial. La colaboración, insistió, está siendo "muy satisfactoria", como por otro lado resulta "lógico".

Aseguró por ello que no hay "ninguna" polémica sino muestras de "cooperación y unidad", que es lo que desea la ciudadanía. Ante un episodio "bárbaro y cruel", afirmó, los ciudadanos quieren ver a todos los responsables "unidos", poniendo su esfuerzo, su talento y sus conocimientos para que algo así no se repita.

"Mai mes", "nunca más", explicó Méndez de Vigo que había escrito en el libro de condolencias, y con esa petición reiteró la necesidad de un "gran reconocimiento" a la labor realizada por todos los profesionales.

Sobre la presencia de los Mossos en los órganos de intercambio de información de Europol, el portavoz del Gobierno explicó que el interlocutor son los estados miembros y por ello se trabaja en "acrecentar" la presencia de los agentes autonómicos en el organismo de enlace.

Méndez de Vigo reiteró su petición para no crear ni alimentar "polémicas falsas ni artificiales" porque la cooperación seguirá siendo "muy satisfactoria", como hasta ahora.

Aseguró que al Gobierno no le consta "ninguna información" sobre la supuesta advertencia que se hizo a España del comportamiento del imán de Ripoll, y restó relevancia a la afirmación del alcalde de Alcorcón, David Pérez, que acusa a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, de haber allanado el camino a los terroristas.

Subrayó que en general el comportamiento de las autoridades "ha sido ejemplar" y se siente "muy orgulloso de ser español" por la reacción de toda España, "volcada" con Cataluña. "Quien no lo entienda así, creo que se equivoca", dijo.

Pidió, en ese sentido, "distinguir lo principal de lo accesorio", y se reafirmó en que lo principal en este caso es que todas las autoridades están demostrando unidad porque "sabemos lo que es vencer al terrorismo" y que es posible con unión, Estado de Derecho y movilización ciudadana, lo cual aprovechó para llamar a la participación en la manifestación del próximo sábado en Barcelona.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso