ATENTADOS. LA GENERALITAT NO HA CONTACTADO CON LA PRINCIPAL ASOCIACIÓN DE VÍCTIMAS CATALANA DESDE LA MASACRE

Google Plus

La Generalitat no ha contactado desde los atentados del 17 de agosto en Barcelona y Cambrils con la Asociación Catalana de Víctimas de Organizaciones Terroristas (Acvot), que está haciendo de interlocutor con los afectados por estas acciones terroristas y dirigiéndoles hacia el Ministerio del Interior, que es el que tramita las indemnizaciones, puesto que no existe una normativa autonómica al respecto.

El presidente de la Acvot, José Vargas, explicó a Servimedia que ningún departamento del Gobierno de Carles Puigdemont se ha dirigido a ellos para solicitarles “ningún tipo de información” sobre asesoramiento a las víctimas en materia de indemnizaciones u otros aspectos que pudieran requerir los afectados.

Vargas explicó que su asociación está haciendo de intermediario con las víctimas de los atentados del 17 de agosto, que son de 34 nacionalidades, de forma que les está remitiendo a Interior, que es el departamento que gestiona las ayudas.

“LES IMPORTA UN BLEDO”

El responsable de la Acvot destacó que de los heridos y asesinados los mayores grupos son franceses e italianos, mientras que de otros países hay sólo uno o varios representantes. Todos ellos, según Vargas, podrán cobrar las indemnizaciones contempladas en La Ley de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo, aprobada en 2011 por las Cortes.

El responsable de esta asociación catalana destacó el hecho de que en Cataluña no hay ley autonómica de víctimas del terrorismo, por lo que los afectados por los atentados de Barcelona y Cambrils deben recurrir a la normativa estatal.

Vargas resaltó que por este motivo es llamativo el desinterés del Gobierno de Puigdemont, al que acusó de importarle “un bledo” las víctimas del terrorismo y estar preocupado sólo por el proceso independentista.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso