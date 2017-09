ATENTADOS. GARZÓN JUZGA "OBSCENO" EL USO POLÍTICO DE LOS ATENTADOS EN CATALUÑA

El coordinador federal de Izquierda Unida, Alberto Garzón, juzgó este viernes "obsceno" el uso político que se está haciendo de los atentados perpetrados en Cataluña y de la alerta que la CIA envió a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad sobre esa posibilidad.

En rueda de prensa, Garzón expresó su preocupación por "el uso y la instrumentalización" de esos atentados, algo que considera "obsceno" porque también implica una "ofensa a las víctimas".

Exigió por ello "responsabilidad" y alertó de que no es momento "para este tipo de patadas o zancadillas entre administraciones", cuyos responsables tienen que tener "más altura, altura de Estado" para responder de verdad al terrorismo desde la unidad.

"Lo que estamos viendo no nos gusta en absoluto", dijo Garzón al ser preguntado por esa alerta, y se mostró partidario de guardar "cautela" porque con la información disponible "no sabemos quién tiene razón" pero sí que todo eso se está "utilizando para instrumentalizar un atentado".

Esa actitud no solo le parece "gravísima" sino que además, alertó, "deja una huella muy difícil de manejar para el futuro". Considera que tanto desde el Ministerio del Interior como desde la Consejería de la Generalitat tienen que dar explicaciones, pero precisó que informar de lo sucedido dista mucho de "utilizar las tribunas para lanzarse contra otra institución con objetivos políticos que nada tienen que ver, probablemente, con lo que ese está debatiendo".

Garzón censuró toda utilización política de los hechos pero sí alertó de la necesidad de valorar la actuación ante los atentados para "corregir" todo lo que se considere conveniente dentro de la "normalidad democrática".

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso