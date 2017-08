ATENTADOS. CS PIDE EXPLICACIONES A ZOIDO Y A FORN Y EXIGE "TRANSPARENCIA"

Google Plus

La dirección de Ciudadanos exigió este jueves "transparencia" en la información sobre los atentados perpetrados en Cataluña y pidió explicaciones al ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, y al consejero de la Generalitat, Joaquim Forn, por el aviso de la CIA tras el cual se descartó la amenaza.

En rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, el secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, juzgó "muy grave" que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado recibieran una alerta de la CIA sobre un atentado inminente en Barcelona, y en concreto en La Rambla, tres meses antes de que se perpetrara.

Villegas recordó que en la reunión de seguimiento del Pacto Antiyigadista Ciudadanos pidió al ministro un informe de evaluación global de la lucha contra el terrorismo porque "ya se veía que podía haber cosas que no se habían hecho del todo bien".

Las noticias que se van conociendo inciden en la necesidad de "acelerar" ese informe para conocer el estado de la lucha antiterrorista y poner sobre la mesa medidas concretas para mejorar en todos los ámbitos en los que se considere necesario.

Por ejemplo, Villegas se refirió al hecho de que la explosición en la casa de Alcanar no se vinculara con una posible actividad terrorista ni con la amenaza recibida hasta después de cometerse el atropello masivo en La Rambla.

"Sin crear alarmismos" ni caer en comportamientos que en Ciudadanos "detestamos", Villegas reclamó "transparencia" en la información de los atentados y reivindicó el derecho de saber si las instituciones "estamos siendo eficientes y eficaces" en la defensa de la seguridad.

Considera que los hechos son suficientemente graves como para que no se despachen diciendo simplemente que "se descartó" la amenaza. Dado que Forn tiene prevista una comparecencia el próximo lunes en el Parlamento de Cataluña, Ciudadanos le exigirá explicaciones sobre ese aviso. En cuanto a Zoido, esperan que comparezca voluntariamente y dejó claro que en todo caso su partido la solicitará.

