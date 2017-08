ATENTADOS. EL ENLACE DE LOS MOSSOS QUE ESTUVO HOY EN MADRID DIO LA CÉLULA POR DESARTICULADA

El representante de los Mossos d'Esquadra que estuvo hoy en Madrid en la Mesa de Valoración de la Amenaza Terrorista dio por desarticulada la célula yihadista que atentó en Barcelona y Cambrils.

Fuentes de la lucha antiterrorista informaron a Servimedia de que esté enlace de la Policía catalana aportó este dato a los distintos representantes de la seguridad del Estado presentes en reunión, en la que se decidió mantener el nivel de riesgo de atentados en España en 4 de 5 posibles.

La cuestión de si la célula que atentó está semana en Cataluña está o no totalmente desarticulada fue objeto de polémica este sábado, después de que el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, lo diera por hecho y el portavoz los Mossos, Albert Oliva, dijese que eso lo anunciaría su cuerpo seguridad cuando llegara a esta conclusión.

Sin embargo, las fuentes consultadas explicaron que el propio enlace los Mossos que estuvo hoy en Madrid en la Mesa de Valoración de la Alerta fue el que dijo a sus interlocutores que célula estaba desarticulada.

No obstante, desde la lucha antiterrorista se considera que, aunque hubiera un terrorista huido, no tendría capacidad para actuar.

Al mismo tiempo, respecto a las investigaciones, hay constancia de que entre los escombros de la casa de Alcanar podría haber restos de dos o tres personas, al haberse encontrado dos orejas y otros restos humanos. Esto podría llevar a que un terrorista que se cree fugado pudierar estar en realidad entre los muertos en la explosión la casa de la de Alcanar.

En conjunto, la célula que atentó en Barcelona y Cambrils habría estado formada por los cinco terroristas abatidos en Cambrils, los cuatro detenidos, un muerto en Alcanar y otras tres personas. Estos tres últimos no se descarta que también estén entre restos de la casa de Alcanar.

