ATENTADOS. EL CÍRCULO DE EMPRESARIOS APOYA LA MANIFESTACIÓN EN BARCELONA AUNQUE NO ASISTIRÁ SU PRESIDENTE

El Círculo de Empresarios respalda la manifestación cívica de este sábado en Barcelona en repulsa de los atentados que dejaron 15 víctimas mortales pero no asistirá su presidente.

Fuentes cercanas al líder del Círculo, Javier Vega de Seoane, informaron a Servimedia de que el máximo responsable no estará presente en la manifestación por motivos personales.

No obstante, el Círculo mostró su apoyo a la celebración de este acto para rechazar la violencia terrorista y subrayó la “importancia de la unidad de acción cívica, política e institucional frente al terrorismo, para afrontar con éxito los retos de seguridad que amenazan la estabilidad social y económica en toda Europa".

De esta manera, respaldó el acto al que asistirán el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, la mayoría de los ministros, representantes de las principales fuerzas políticas del país, y diversas autoridades.

Del mundo de la economía estarán presentes, entre otros, los presidentes de las patronales CEOE y Cepyme, Juan Rosell y Antonio Garamendi, así como los líderes de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez.

