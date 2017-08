ATENTADOS. POLICÍAS LOCALES DENUNCIAN EL "DESPRECIO ABSOLUTO" DE INTERIOR A SU POTENCIAL CONTRA EL TERRORISMO

La Unión Nacional de Jefes y Directivos de Policía Local (Unijepol) denunció este martes el "desprecio absoluto" del Ministerio del Interior a la potencialidad de esos cuerpos en la lucha contra el terrorismo yihadista, al no aprovechar el conocimiento que sus agentes tienen de su territorio y de sus habitantes.

En declaraciones a Servimedia, José Francisco Cano, portavoz de la Comisión Ejecutiva Nacional de Unijepol, explicó que por el momento la única medida concreta que los policías locales están percibiendo es que los jefes de Policía Nacional y Guardia Civil están impulsando reuniones para analizar la situación en cada territorio y fortalecer la seguridad ante grandes concentraciones de gente, por ejemplo en fiestas patronales.

En general, consideran que las medidas planteadas por Interior son "manifiestamente insuficientes" y no se está contando "de manera seria y consecuente" con la potencialidad de los policías locales, que son unos 70.000 funcionarios en todo el Estado, el colectivo policial más numeroso después de la Guardia Civil.

Cano subrayó que están presentes en más de 2.100 municipios y son los agentes más próximos a los ciudadanos, de forma que su mayor potencialidad radica en su exhaustivo conocimiento del territorio y de su población. Sin embargo, denunció, "no se está contando con nosotros" desde Interior, como sí hace, destacó, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) desde los atentados del 11-M en Madrid.

Como muestra de "lo poco que se nos tiene en consideración", Cano explicó que no se les ha proporcionado información sobre la evolución de la situación en los últimos años, a pesar de que lo han solicitado "de forma reiterada" para contribuir a una mayor eficacia en la garantía de la seguridad ciudadana.

Aseguró que lo que sienten es un "desprecio absoluto" y, como consecuencia de ello, "bastante malestar" en los agentes de policía local. Denunció, por ejemplo, que no han recibido atención en su reiterada reivindicación de una interpretación menos restrictiva de la normativa sobre acceso a armas largas.

"CELOS CORPORATIVOS"

"No planteamos que todos los policías locales lleven un fusil al hombro", precisó, pero sí que cuenten con un número determinado de este tipo de armas, que pueden ser imprescindibles para responder en situaciones puntuales que suponen un riesgo evidente para la población.

Reiteró que los agentes no entienden por qué Interior no aprovecha sus potencialidades, y lo atribuyen a "celos corporativos" de la Policía Nacional y la Guardia Civil, que temen esa potencialidad en la medida en que puede redundar en un menor "protagonismo" de esos cuerpos en la neutralización de riesgos para la seguridad.

Aunque la Mesa de Evaluación de la Alerta Antiterrorista aprobó el pasado sábado impulsar una mayor implicación de las policías locales, Cano cree que no se va a corregir la situación actual y que su única labor en ese ámbito seguirá limitándose a recibir instrucciones sobre dónde se deben colocar macetas o bolardos, para lo cual "no hacen falta grandes especialistas".

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso