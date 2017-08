ATENTADOS. EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS GUARDA UN MINUTO DE SILENCIO POR LAS VÍCTIMAS

Google Plus

El Congreso de los Diputados guardó este viernes un minuto de silencio para mostrar su repulsa por los atentados perpetrados en Barcelona y en Cambrils (Tarragona) y en solidaridad con las víctimas de estos atentados.

El minuto de silencio tuvo lugar en la escalinata de la Puerta de los Leones de la Cámara Baja y con la bandera de España a media asta de fondo. En ese lugar, homenajearon a las familias decenas de diputados, aunque no estaban todos, debido a que agosto es mes inhábil en las Cortes y a que algunos parlamentarios estaban en el minuto de silencio que tuvo lugar en la barcelonesa Plaza de Cataluña.

Entre los asistentes se encontraban la presidenta del Congreso, Ana Pastor, con la Mesa de esta institución al completo; el portavoz del PP, Rafael Hernando; el diputado del PSOE Rafael Simancas; el secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas; el secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique; el coordinador federal de IU, Alberto Garzón; el portavoz de ERC en el Congreso, Joan Tardá; el Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán; y la ex Defensora del Pueblo Soledad Becerril.

Al término del minuto de silencio, los asistentes prorrumpieron en aplausos acompañados por una decena de ciudadanos que se sumaron al homenaje en las inmediaciones del Congreso.

“UNIDAD Y FIRMEZA”

Pastor advirtió a los terroristas de que no conseguirán doblegar a los demócratas ni a quienes lucha “por la vida, por la libertad y por el respeto debido”. Al mismo tiempo, incidió en la importancia de la unidad para luchar contra “esta lacra que está atacando duramente a todos los estados democráticos”.

Por su parte, Hernando llamó a todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria a participar en la reunión del Pacto Antiyihadista que se convocará próximamente. El portavoz popular también resaltó la necesidad de mantener la “unidad” y la “firmeza” para seguir combatiendo al yihadismo, que dijo es un tipo de terrorismo que golpea a escala global y se aprovecha de que la “seguridad absoluta es imposible”.

A su vez, Villegas subrayó que los demócratas saldrán victoriosos de “esta guerra” que plantean los terroristas y que esa victoria se logrará "con inteligencia, con coordinación, con determinación y con mucho convencimiento en nuestros valores”.

Recordó que España ya venció a ETA y explicó que “ahora toca otra batalla, global en este caso”, contra “estos bárbaros terroristas".

Por otro lado, Garzón explicó que Unidos Podemos mantendrá su condición de observador en el Pacto Antiyihadista, si bien se mostró partidario del diálogo porque el yihadismo es un “problema de enorme magnitud” que requiere respuestas “consensuadas y coordinadas”.

El líder de IU señaló que ha llegado el momento de abrir el debate sobre las fuentes de financiación de los terroristas y el apoyo que reciben de países como Arabia Saudí o Turquía. “Todo esos elementos hay que llevarlos a un lugar donde podamos debatir en defensa de la libertad, la democracia y los derechos humanos”, dijo.

Por último, Tardá condenó el atentado y dijo que “los estados, por mucho que hagan con las víctimas, siempre será poco”. También recordó que ERC ha apoyado todas las leyes favorables a “la vindicación de los derechos de las víctimas del terrorismo”.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso