ATENTADOS. EL JUEZ ANDREU CONFIRMA LA PRISIÓN PARA LOS DOS ENCARCELADOS POR LOS ATENTADOS EN CATALUÑA

El juez central de instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, confirmó este viernes la prisión provisional para Driss Oukabir y Mohamed Houli Chemalal, los dos encarcelados por su presunta participación en los atentados registrados el 17 de agosto en la Rambla de Barcelona y Cambrils (Tarragona).

De este modo, el magistrado rechaza los recursos de reforma interpuestos por las defensa de Driss Oukabir y Mohamed Houli Chemalal al considerar que existen “indicios sólidos de la activa participación” de ambos en “hechos de extrema gravedad” tipificados como 16 delitos de asesinato terrorista, más de cien delitos de lesiones de carácter terrorista, delito de estragos, de tenencia y depósito de explosivos, así como el de pertenencia o integración en organización terroristas.

Al mismo tiempo, el juez Andreu indica que estos delitos podrían conllevar la pena de prisión permanente revisable.

En el caso de Driss Oukabir, el magistrado afirma que tuvo “participación activa como cooperador necesario” para cometer los atentados. Argumenta que existen “datos objetivos para extraer de forma razonable” que éste era “plenamente consciente de la radicalización yihadista” sufrida por su hermano menor, Moussa Oukabir, quien habría vivido una “exacerbación religiosa, reflejada tanto en su forma de vestir y de peinarse como en sus hábitos religiosos”.

"LA YIHAD QUE IMPLICA LA GUERRA"

El juez recoge en su auto que Driss Oukabir reconoció en su declaración judicial que su hermano “había incrementado sus rezos, le recriminaba que no fuera solo con musulmanes y pretendía ocultar su radicalización a posibles investigadores policiales, evitando asistir al primer rezo del día, ante las sospechas de que la Policía controlaba ese primer rezo”.

Driss Oukabir también reconoció ante el juez que su hermano le había comentado que “los musulmanes tenían que hacer la Yihad, la Yihad que implica la guerra”.

Uno de los “datos objetivos” de dicha “cooperación activa” de Driss Oukabir, recogidas por el juez Andreu en su auto, es que fue él quien alquiló la furgoneta utilizada para cometer el atentado mortal en La Rambla.

Driss Oukabir aseguró al juez que su hermano Moussa, Mohamed Hichamy y Younes Abouyaaqoub le pidieron ayuda para hacer un traslado, porque a ellos por la edad que tenían no se la alquilaban.

No obstante, el juez cree que Driss Oukabir “no ha logrado explicar ni dar ningún detalle sobre el lugar en donde se iba a producir la cita mudanza, ni la vivienda en la que se iba a realizar, para lo cual se desplaza unos 100 kilómetros para efectuar el alquiler”, acompañados de quienes conformarían “el núcleo duro” del grupo: Mohamed Hichamy y younes Abouyaakoub.

"DIFERENTES VERSIONES"

El magistrado también registra las “contradicciones” y “diferentes versiones” ofrecidas por Driss Oukabir, que inicialmente manifestó que su hermano le había robado su documentación para alquilar la furgoneta para afirmar posteriormente que trataba “hacer un favor” a los amigos de su hermano.

En relación con Mohamed Houli Chemalal, el juez refiere que además de los indicios recabados para entender su “activa participación” en los hechos está su propia declaración, en la que reconoció buena parte de estos hechos: su integración en el grupo terrorista con el objetivo de preparar artefactos explosivos con los que realizar los atentados.

El juez concluye sosteniendo que concurren “todos los requisitos” para mantener la prisión de los dos detenidos que, de ser finalmente declarada la autoría de los recurrentes, podrían conllevar la pena de prisión permanente revisable, “la máxima que prevé nuestro ordenamiento jurídico penal”.

