ATENTADOS. CS PIDE LA COMPARECENCIA DE PUIGDEMONT POR HABER "MENTIDO" SOBRE LA ALERTA

Ciudadanos ha reclamado este viernes en el Parlamento de Cataluña la comparecencia del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, por haber "mentido" públicamente al decir que no habían recibido una alerta sobre los atentados terroristas que después ha tenido que reconocer.

El portavoz de Ciudadanos en la Cámara autonómica, Carlos Carrizosa, explicó que han solicitado esa comparecencia ante la "evidencia" de ese recibimiento, confirmado por el propio consejero de Interior, Joaquim Forn.

Carrizosa recordó que Forn y Puigdemont negaron públicamente haber recibido ningún aviso sobre un posible atentado terrorista en Barcelona como el que se perpetró el 17 de agosto. La formación naranja quiere que ambos expliquen ahora de quién recibieron esa alerta y bajo qué criterios le negaron credibilidad.

Esa misma explicación la reclaman también de quien en ese momento era consejero de Interior, Jordi Jané, y de quien era máximo responsable político de los Mossos, Albert Batlle. Los ciudadanos de Cataluña, argumentó Carrizosa, tienen derecho a conocer la respuesta a esas preguntas y a tener un Gobierno "que no les mienta" sobre los atentados.

"NINGÚN TIPO DE EXPLICACIÓN"

Carrizosa precisó que es comprensible que no se informe de una alerta "en tiempo real", pero aseguró que no tiene "ningún tipo de explicación" que después de perpetrado el atentado y cuando los medios empezaron a informar de ello, mintieran.

Lo considera "una falta absoluta de respeto" a los catalanes y una demostración de que en la Generalitat probablemente estaban "más ocupados en otros menesteres" y no por la seguridad, en refererencia al proceso independentista.

Carrizosa denunció, además, la "utilización de las víctimas absolutamente reprochable" que se está haciendo de las víctimas de esos atentados desde la Generalitat y desde la Asamble Nacional Catalana, a la que acusan de haber "tergiversado" la manifestación de apoyo a los afectados para dar la imagen de un rechazo "general" al Rey y al Gobierno estatal que no se correspondía con la realidad.

Consideran "deleznable" que ahora incidan en ese comportamiento pretendiendo de nuevo usar a las víctimas con motivo de la Diada, "mezclando" la repulsa al atentado con reivindicaciones separatistas.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso