ATENTADOS. CIUDADANOS DE MADRID ASEGURA QUE LOS TERRORISTAS "NO SE MERECEN ESTAR EN ESTE PAÍS"

El portavoz adjunto de Ciudadanos en la Comunidad de Madrid, César Zafra, aseguró hoy que los atentados yihadistas de este jueves en Cataluña han sido obra de "una banda de asesinos que no se merecen estar en este país y que no se merecen, sin duda, que les llamemos humanos”.

Así lo declaró el representante de Ciudadanos a los periodistas en la Puerta del Sol en Madrid, tras guardar un minuto de silencio en repulsa por los atentados en Barcelona y Cambrils.

Zafra llamó a la unidad para luchar contra el terrorismo y recalcó que “por mucho miedo que nos intente meter, no me cabe ninguna duda de que toda la democracia, la europea y la española, ganaremos esta gran batalla” contra el terrorismo.

Asimismo, mostró su “profundo rechazo contra todos esos asesinos, terroristas y malnacidos que han pensado que en algún momento vamos a dejar de creer en lo que creemos” y manifestó su apoyo y solidaridad con las víctimas.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso