ATENTADOS. MADRID COLOCÓ BOLARDOS EN CALLES CONCURRIDAS LA MISMA NOCHE DEL ATROPELLO DE LA RAMBLA

El Ayuntamiento de Madrid colocó bolardos en calles de gran afluencia de peatones la misma noche del 17 de agosto, horas después de que se produjo el atentado yihadista en la Rambla de Barcelona, con un atropello que dejó 14 muertos.

La delegada del Gobierno, Concepción Dancausa, reveló este dato este martes tras reunirse durante una hora con la alcaldesa, Manuela Carmena; su delegado municipal de Salud, Seguridad y Emergencias, Javier Barbero, y mandos policiales, para estudiar posibles mejoras de la seguridad en la ciudad frente a atentados de este tipo.

Aunque ni Dancausa ni Carmena detallaron las medidas concretas ni los lugares donde se pondrán en marcha para no dar pistas a los eventuales terroristas, sí reafirmaron que “la coordinación en materia de seguridad” entre ambas instituciones “siempre ha sido excelente”, como se demostró en el World Pride, donde no se registró casi ningún incidente.

La delegada del Gobierno aplaudió que el Ayuntamiento colocara bolardos esa misma noche del 17 de agosto, cosa que no se comunicó en su día por la misma necesidad de no dar pistas a los terroristas, y esbozó que en la reunión se había estudiado qué medidas reforzar, especialmente en las nuevas zonas peatonales y las de más afluencia turística, así como la conveniencia de hacer aún más fluida la comunicación entre el Consistorio y la Policía Nacional.

Dancausa explicó que los impedimentos que se pondrán en las calles dependerán de las que sean mejores en cada vía para dejar pasar a los vehículos de emergencias a la vez que previenen atentados y apeló a la “cautela para ponerlas y para no contarlas”. No obstante, habló de hacer un mapa de zonas de la ciudad, los citados bolardos y la videovigilancia. Fuentes cercanas a ella indicaron que son medidas que sugiere la Delegación pero que corresponde implementar al Ayuntamiento.

Carmena, por su parte, aseguró que en el Ayuntamiento se hace “una constante evaluación de la movilidad de la ciudad para ver qen qué partes se precisan esas medidas”. A preguntas de los periodistas, afirmó que la reivindicación de más medios y de utilizar armas largas proviene de “un sector pequeño de la Policía Municipal” y que “coincide con otras similares de la Policía Nacional”, pero que a su modo de ver, que extrapoló al de Dancausa sin que ésta lo confirmara, “sería muy perjudicial la utilización de ese tipo de armas”

Dentro de la buena coordinación en seguridad, las dos dirigentes pasaron de puntillas cuando se les preguntó por un tema que separa a ambas instituciones: el requerimiento de la Delegación de Gobierno para que el Ayuntamiento deje sin efecto ciertas partidas presupuestarias para compensar el exceso sobre el techo de gasto en 2016. Ambas constataron que las dos instituciones han presentado al Ministerio de Hacienda y Función Pública sus alegaciones y están a la espera de que éste se pronuncie.

