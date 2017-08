ATENTADOS. RAJOY ESPERA QUE EL PACTO ANTIYIHADISTA RATIFIQUE HOY LA "UNIDAD" POLÍTICA CONTRA EL TERRORISMO

Google Plus

- Insta a los catalanes a "luchar juntos contra la barbarie del fanatismo, el odio y el terror". El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, expera que el Pacto Antiyihadista que reúne este lunes a los partidos políticos con representación parlamentaria en el Congreso -excepto Bildu- sirva para reforzar los "valores" democráticos y ratificar la "unidad" en la lucha contra el terrorismo.

Así lo asegura el jefe del Ejecutivo en un artículo de opinión que publica este lunes en los dos principales periódicos de Cataluña, 'La Vanguardia' y 'El Periódico', cuatro días después de los atentados de Barcelona y Cambrils.

Rajoy sostiene que acabar con el terrorismo "debe ser la prioridad absoluta de quienes tenemos el encargo de los ciudadanos de gestionar los asuntos que a todos son comunes".

"Tengamos las ideas que tengamos, votemos a quien votemos, y discrepemos en lo que discrepemos, quienes creemos en la democracia y en las sociedades libres y abiertas estamos llamados a permanecer unidos en la defensa del legado de la civilización contra la barbarie del fanatismo, el odio y el terror. Este es el tema de nuestro tiempo. Y estamos obligados a ganar esta batalla", aduce.

Rajoy coloca la lucha contra el terrorismo por encima de cualquier otro objetivo político, incluido el proceso independentista que lidera la Generalitat de Cataluña, porque "todos los españoles compartimos hoy el mismo dolor de los catalanes, y agradecemos sinceramente la misma solidaridad que nos llega de tantos países amigos, especialmente de nuestros socios europeos".

UNIDAD POLÍTICA

"Si queremos ser verdaderamente eficaces contra el terrorismo, debemos estar unidos no solo en el dolor sino, como hemos hecho estos días, también en la respuesta. Por ello estoy convencido de que las distintas instituciones y fuerzas políticas seguiremos estando a la altura de la responsabilidad a la que estamos obligados. Estoy convencido de que veremos reforzados esos valores y esa unidad en lo fundamental durante la reunión del Pacto Antiterrorista que esta mañana se celebra en Madrid", subraya.

Asegura que "si el fanatismo y el terror escogieron (Barcelona y Cambrils) como objetivo de su locura irracional es porque el bullicio de sus calles y su alegría encarnan todos los valores, derechos y libertades que el yihadismo detesta". "Hemos perdido muchas vidas inocentes con la crueldad que solo puede incubar el fanatismo asesino y no es fácil encontrar algún alivio ante una tragedia de semejante magnitud".

Sin embargo, frente al crimen el jefe del Ejecutivo sitúa "los gestos, las actitudes y la templanza que retratan a una sociedad solidaria y madura, comportamientos cuyo coraje y humanidad nos reconfortan". En particular, ensalza "el civismo ejemplar y en la viva solidaridad que –desde el primer instante– hemos visto surgir, tanto en Barcelona como en Cambrils o entre los vecinos de Alcanar".

Rajoy admite que "quedan aún incógnitas por despejar y quedan todavía, ante todo, criminales que detener y poner a disposición de la Justicia para que sobre ellos recaiga todo el peso de la ley" y garantiza que los terroristas "sin duda pagarán por sus crímenes más pronto que tarde".

Por último, expresa su "apoyo más firme tanto a los Mossos d’Esquadra, la Guardia Urbana, a todas las policías locales, así como a la Guardia Civil y la Policía Nacional". "Los españoles les estamos agradecidos y somos conscientes de contar con unos servicios de seguridad que están entre los mejores del mundo. De igual modo es necesario reconocer el papel de todos los miembros del sistema de salud y de Protección Civil en su fundamental labor de asistencia a los heridos. A ellos quiero reiterar el apoyo y el reconocimiento del Gobierno", concluye.

