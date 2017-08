ATENTADOS. EL HOMBRE QUE ALQUILÓ LA FURGONETA DE LA RAMBLA ADMITE AHORA QUE LO HIZO, PERO QUE ERA PARA UNA MUDANZA

Google Plus

El presunto yihadista Driss Oukaber, que hasta ahora había dicho que su hermano Moussa le robó la documentación para alquilar la furgoneta del atentado de La Rambla, admitió este martes ante el juez haberlo hecho él mismo, pero porque se lo pidieron para hacer una mudanza e insistió en desvincularse de la célula terrorista.

Según informaron fuentes jurídicas, Oukaber, quien prestó declaración durante algo más de una hora ante el juez Fernando Andreu, aseguró hoy que la versión que dio inicialmente a los Mossos d' Esquadra se debió al miedo que le produjo verse implicado en el atentado de la Rambla. Por eso dijo entonces que la documentación con la que se alquiló la furgoneta que cometió el atropello múltiple se la había robado su hermano Moussa, muerto en el tiroteo con los Mossos tras el atentado de Cambrils (Tarragona).

Ahora, ha reconocido que fue él mismo quien alquiló la furgoneta, pero aseguró que lo hizo porque su hermano y amigos se lo pidieron alegando que querían hacer una mudanza. Con esta segunda versión, como con la primera, que prestó tras entregarse voluntariamente en una comisaría de Barcelona, Driss Oukaber asegura no tener nada que ver con la célula terrorista a la que sí pertenecía su hermano Moussa.

No obstante, la Fiscalía no parece dar crédito a esta segunda versión, dado que, según indicaron fuentes jurídicas, ha pedido prisión incondicional para este segundo declarante del día, como ya hizo con el primero, Mohamed Houli, el superviviente de la explosión del piso de Alcanar (Tarragona) que sirvió a los terroristas de laboratorio de fabricación de bombas.

Al término de la declaración de Oukaber, prestó testimonio Mohammed Alla, detenido por ser el dueño del Audi 3 del que se bajaron los terroristas para apuñalar viandantes, y que apenas estuvo 20 minutos ante el juez. Ahora declarará Salah el Karib, dueño del locutorio de Ripoll desde el que los terroristas compraron billetes de avión y supuestamente quien los pagó.

