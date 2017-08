ATENTADOS. ERC ALERTA DE QUE UN REGISTRO DE IMANES NO PUEDE SER UNA LISTA DE SOSPECHOSOS

El portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados, Joan Tardà, alertó este jueves de que un registro de imanes no puede ser una lista de personas potencialmente sospechosas por el hecho de ser imanes.

En los pasillos del Congreso, Tardà explicó que ese registro "podría ser conveniente" pero en ningún caso podría confundirse "con un listado de personas susceptibles de ser sospechosas por el hecho de ser imanes".

Por tanto, para responder "con responsabilidad" a la pregunta de si ERC estaría a favor o en contra de esa medida, considera que es necesario "acotar" el debate y reflexionar, por ejemplo, sobre si se haría lo mismo con todas las personas que ocupan un cargo en cualquier confesión. En algunos casos, apuntó, "ni tan solo la pregunta tendría sentido".

Por tanto, concluyó, es muy posible que la respuesta de ERC "fuese no" si antes no se determina por qué se quiere hacer y a qué sentido obedece. La libertad religiosa, recordó, "cuelga" en la Constitución de la libertad de conciencia, que es un derecho fundamental en una democracia.

Tardà considera que es una "gran obligación" de todos los gobiernos llamar a los ciudadanos a participar en la manifestación del próximo sábado en Barcelona.

Aseguró que su grupo se pronunciará sobre la petición de Ciudadanos de conceder la medalla de honor del Congreso de los Diputados a todos los cuerpos policiales una vez que reciban el texto de la iniciativa. Considera que todos ellos son "muy eficientes" aunque "solo faltaría" que no lo fueran porque, en ese caso, "de qué nos servirían".

En su opinión, la coordinación ha funcionado "muy bien" aunque quedan "flecos muy importantes" por resolver, por ejemplo la presencia de los Mossos "en igualdad de condiciones" con sus colegas en los organismos de intercambio de información de Interpol y Europol.

