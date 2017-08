ATENTADOS. EL PP PIDE ACLARAR DUDAS SOBRE EL AVISO DE LA CIA A LOS MOSSOS Y RECLAMA NO ABRIR DEBATES SOBRE SEGURIDAD

Google Plus

El coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maíllo, reclamó este jueves que se aclaren todas las dudas que existen sobre el aviso que la CIA dio a los Mossos d`Esquadra de un posible atentado en La Rambla de Barcelona y apeló a la prudencia y a la responsabilidad a la hora de abrir un debate público en materia de seguridad.

En una rueda de prensa en la sede del PP, Maíllo dejó claro que “los debates públicos sobre seguridad no son convenientes”, lo que le permitió apelar a la “responsabilidad” y la “prudencia de todos” en esta cuestión.

Afirmó que él no es la persona habilitada para desmentir o confirmar la veracidad de la comunicación que la CIA trasladó a los Mossos d`Esquadra publicada por ‘El Periódico de Catalunya’ y trasladó esa responsabilidad a las autoridades competentes en la lucha antiterrorista.

A pesar de afirmar que hay que ser “profundamente prudentes” en esta cuestión, consideró “lógico” que se “aclaren todas las dudas” relacionadas con los atentados habida cuenta de la gravedad de los mismos y de la cantidad de personas que perdieron la vida y que resultaron heridas en ellos.

No obstante, llamó la atención sobre el hecho de que los verdaderos culpables de los atentados son los terroristas que el día 17 de agosto perpetraron un ataque contra “nuestras libertades, España y Cataluña”.

Por último, llamó a la unidad contra el terrorismo y se remitió a las explicaciones que tanto el consejero de Interior de la Generalitat de Cataluña, Joaquim Forn, y el major de los Mossos d`Esquadra dieron hoy en una rueda de prensa.

