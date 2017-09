ATENTADO. EL PP CRITICA LA “SOBERBIA” DE LA GENERALITAT PORQUE LO QUE PUBLICAN LOS MEDIOS “NO ES UN ATAQUE CONTRA NADIE”

El coordinador general del Partido Popular, Fernando Martínez-Maíllo, criticó este viernes la “soberbia” de la Generalitat de Cataluña, después de que un periódico publicase que había un aviso de la CIA de un posible atentado en Las Ramblas, y subrayó que “cuando los medios de comunicación publican cuestiones no es un ataque contra nadie”.

Así lo dijo en su intervención en la apertura de la XXII Interparlamentaria que los populares celebran en Alboraya (Valencia), donde destacó que, ante un ataque terrorista, “lo primero” son las víctimas y, acto seguido, recordó que España es un país que “siempre se ha destacado” por una “altísima confianza” en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la lucha antiterrorista debido, a la “experiencia” que “desgraciadamente” se acumula.

En este contexto, reconoció que “la seguridad nunca es total” porque “siempre” hay algún “desalmado”. No obstante, y sin mención alguna, comentó lo que “se está conociendo” por los medios de comunicación, en referencia a la información que publicó ‘El Periódico’ en la que se afirma que la CIA alertó a los Mossos de que este verano ISIS planeaba un atentado en Barcelona, en particular en Las Ramblas, y que ha sido duramente criticada y cuestionada por la Generalitat y la dirección de la policía autonómica.

“Creo que hay que desterrar algunas actitudes de prepotencia y soberbia” que se vieron en el día de ayer, dijo Maíllo sin dirigirse a nadie, porque “cuando los medios de comunicación publican cuestiones, no es un ataque contra nadie, sino simplemente un ejercicio de transparencia. Por eso ,algunas actitudes no son procedentes porque es muy importante, y siempre sucede cuando hay un ataque terrorista, conocer “con normalidad” la realidad de lo que pasó para “mejorar”. “En democracia, las explicaciones son muy importantes y aclarar las cosas también”, añadió.

Además de pedir “muchísima prudencia y responsabilidad”, destacar que la “unidad de todos los demócratas es vital”, el ‘número dos’ del PP, remachó que los “únicos culpables” del acto terrorista son los que “asesinaron” las 16 personas e hirieron a más de un centenar

