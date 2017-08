GÜRTEL. RAJOY NO ASUMIRÁ RESPONSABILIDADES DE GOBIERNO POR HECHOS RELACIONADOS CON SU PARTIDO

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, descartó este miércoles asumir responsabilidades de gobierno por hechos relacionados con la corrupción que afecta a su partido y defendió la necesidad de conocer las fuentes de financiación de otras formaciones políticas.

Lo dijo durante su segunda intervención en la sesión plenaria extraordinaria del Congreso en la que comparece, por exigencia de la oposición, para dar explicaciones sobre los casos de corrupción que afectan al PP.

Insistió en que no tiene pereza a la hora de abordar en la Cámara Baja cuestiones relacionadas con la corrupción de su partido como lo demuestra que, con esta, son ya “53 veces” las que ha debatido contra esta lacra.

Subrayó que no se opone a que se le exijan responsabilidades políticas, ya que esta es una de las “funciones más importantes de esta Cámara”.

Recordó que su comparecencia ante la Audiencia Nacional “como testigo” fue para “hablar de asuntos de mi partido y no por cuestiones referidas a mi condición de presidente del Gobierno”.

Por ello, descartó asumir responsabilidades como presidente del Gobierno por cuestiones referidas a la corrupción que afecta al PP.

Defendió la necesidad de que se conozcan las fuentes de financiación de otras formaciones políticas, ya que, dijo, siente curiosidad por saber si alguna de ellas ha recibido dinero de Venezuela o Irán.

A continuación, lanzó un tono lleno de acritud y de altivez para dirigirse a la portavoz parlamentaria del PSOE, Margarita Robles, a la que recordó que en su día declaro ante el juez Javier Gómez de Liaño para aclarar si impidió la investigación del caso ‘Laza y Zabala’ cuando ocupaba cargos de responsabilidad durante los gobiernos de Felipe González.

También reclamó a Robles que se “tome las cosas en serio” y que tenga “un poco de nivel” por pedirle responsabilidades políticas por haber declarado ante la Audiencia Nacional y por reclamar que “no se politice la justicia” cuando en su comparecencia ante dicho tribunal sólo respondió a las preguntas del PSPV y PSM.

Posteriormente, hizo suyas unas palabras de Robles referidas al antiguo gobernador del Banco de España Mariano Rubio para aplicarlas a su situación: “Cuando los tribunales investigan no es necesario abrir una investigación parlamentaria”.

Manifestó que “la falta de equidad es uno de los peores lastres para luchar con eficacia contra la corrupción” y le trasladó a Robles que “no es un agente judicial sino un diputado; portavoz de un partido, si es que usted tiene partido, que no lo sé”.

Concluyó celebrando las reformas que su gobierno ha puesto en marcha contra la corrupción y haciendo un elogio de sus políticas económicas contra la crisis.

