C´S ASUME AHORA QUE LA CONTINUIDAD DE RAJOY NO VULNERARÍA SU ACUERDO DE INVESTIDURA

La dirección de Ciudadanos asume ahora que la continuidad de Mariano Rajoy como candidato del PP y, en su caso, como presidente del Gobierno tras unas próximas elecciones, no vulneraría su acuerdo de investidura si antes de eso queda legalmente limitado el mandato a ocho años o dos legislaturas.

Esa limitación fue una de las exigencias que Ciudadanos puso al PP para empezar a negociar un acuerdo de investidura y los dirigentes del partido de Albert Rivera defienden que Rajoy debería asumir la presente como su última legislatura. De hecho, el propio presidente del partido ha asegurado públicamente que ese compromiso implicaría que Rajoy inició con su investidura su último mandato.

Sin embargo, y después de que el PP hay sugerido que Rajoy seguirá siendo el candidato del PP, el vicesecretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, precisó en rueda de prensa que el acuerdo implica la reforma de la Ley del Gobierno para limitar ese mandato, pero no tendría efecto retroactivo.

Ciudadanos quiere impulsar esa reforma en cuanto empiece el periodo ordinario de sesiones en el Congreso de los Diputados, en febrero, y que esté aprobada en pocos meses.

Sin embargo, esa reforma legal no evitaria, al no ser retroactiva, que Rajoy pueda volver a ser candidato nuevamente, y en ese caso Ciudadanos solo podría decirle que es "malo" para la regeneración democrática pero sin poder denunciar un incumplimiento del acuerdo.

"Estaría bien", dijo Villegas, que Rajoy secundara la autolimitación inciada en su día por José María Aznar y que el PP respaldó, pero si decide hacer otra cosa Ciudadanos no tiene margen de maniobra para impedirlo.

La reforma, dijo Villegas, va "mucho más allá" de Rajoy porque impedirá que ningún presidente "se perpetúe" en ese cargo, lo cual es "malo para la democracia". Impulsar esa reforma legal será una de las prioridades de Ciudadanos para este año que acaba de comenzar, como también crear la comisión de investigación sobre la financiación del PP, que Villegas precisó que tiene que ser "ad hoc" y no incluirse en las tareas de otras comisiones, como la de regeneración democrática.

Ciudadanos celebra que el año haya comenzado con "buenas noticias" para muchos españoles, coo la ampliación del permiso de paternidad, aunque queda "mucho por hacer" en materia de fomento de la natalidad y de la concilición.

El crecimiento económico, las reformas institucionales, la lucha contra la corrupción y la educación serán los cuatro ejes de las reformas pendientes que Ciudadanos seguirá exigiendo en cumplimiento de su acuerdo de investidura.

Villegas subrayó que seguirán defendiendo una nueva reforma laboral con el contrato único como eje para evitar discriminaciones entre trabajadores que tienen situaciones diferentes haciendo el mismo trabajo.

Esta formación mantiene también su intención de eliminar los aforamientos de diputados, senadores y miembros del Gobierno mediante una reforma "exprés" de la Constitución y no cree que debería haber dificultades dado que los cuatro principales partidos lo llevaban en sus programas electorales. En todo caso, aún tienen que hablar con ellos, especialmente con Podemos para saber si tiene intención de "bloquear" esa reforma con la intención de forzar un referéndum que anularía la rapidez de la medida.

