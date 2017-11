LA ASOCIACIÓN QUE LOGRÓ QUE RAJOY COMPARECIESE COMO TESTIGO NIEGA RECIBIR AYUDAS O INSTRUCCIONES DEL PSOE

Google Plus

La Asociación de Abogados Demócratas por Europa (Adade), que logró que Mariano Rajoy fuese citado como testigo en el juicio del 'caso Gürtel', negó hoy recibir ni instrucciones ni ayudas económicas del PSOE, aunque reconoció que algunos de sus abogados trabajan para los socialistas en distintas instituciones.

Así lo aseguró esta mañana en el Senado el abogado José Mariano Benítez de Lugo, presidente de honor de Adade, quien compareció en la Comisión de Investigación sobre Financiación de los Partidos Políticos.

Benítez de Lugo fue interrigado por el senador del PP Luis Aznar, quien le pregunto por la actividad de este colectivo de letrados, que se encuentra personado en distintos casos como acción popular, varios de ellos referidos a la formación popular o alguno de sus miembros, como el 'caso Gürtel'.

A este respecto, el presidente de honor de Adade manifestó que el objetivo de su asociación es "que se cumpla el Estado de derecho" y la ley "en su más amplio sentido", por lo que dan especial importancia la lucha contra la corrupción.

"ABOGADOS DE PARTE"

Este letrado, que es el que ejerce la representación de su asociación en el 'caso Gürtel', sostuvo que las denuncias y actuaciones de su Adade, que dijo tiene "entre 100 y 200 socios", las dedicen sus miembros en comidas que celebran cada quince días.

Asimismo, afirmó que está "asolutamente seguro" de que Adade no recibe ayudas directas ni del PSOE ni de fundaciones ligadas a este partido, aunque reconoció que abogados de su organización trabajan a título individual para la formación socialista. Así, Benítez de Lugo admitió que él mismo lleva desde hace veinte años contratado como asegor legal del Grupo Socialista del Ayuntamiento de Madrid.

Por su parte, el senador Aznar reprochó al compareciente su "falta de memoria" respecto a datos de su asociación, como el hecho de que la web del colectivo no contenga información fundamental para la opinión pública. Además, este parlamentario indicó que hay "datos abrumadores" de que los miembros de Adade "son abogados de parte" del PSOE, ya que sólo actúan en procesos que afectan al PP y no en otros como el 'caso de los ERE' o el 'caso de los cursos de formación', ambos que afectan a los socialistas de Andalucía.

"Defienden todo lo que al PSOE le interesa", señaló Aznar, al tiempo que destacó que miembros de Adade trabajan "indirectamente" para instituciones que gobiernan los socialistas. Al mismo tiempo, este representante de los populares dijo que su grupo se pensará citar al actual presidente de Adade, Javier Ledesma, al que Benítez de Lugo se remitió para conocer determinadas cuestiones por las que le preguntó el senador popular.

