EL PP ASEGURA QUE EN MADRID Y VALENCIA ESTÁN “SATISFECHOS” CON LA PROPUESTA DE “DOBLE VUELTA” PARA ELEGIR AL PRESIDENTE

El Partido Popular aseguró este jueves que en la Comunidad de Madrid y en la Comunidad Valenciana, donde se ha planteado de manera más directa introducir el sistema de primarias, están “satisfechos” con la actual propuesta de la Ponencia de Estatutos que recoge un sistema de “doble vuelta” para elegir al presidente del partido. En primer lugar votarán los militantes que se apunten a un censo y, posteriormente, serán los compromisarios los que se pronuncien.

Así lo expresó el vicesecretario de Organización y Electoral del PP, Fernando Martínez-Maíllo, en una entrevista en RNE recogida por Servimedia, donde defendió que este nuevo sistema de representación es “perfectamente democrático” e incluso puede conllevar a que otros partidos “se puedan fijar” en él.

“Es un sistema bueno y no nos hemos fijado en el sistema de primarias. Otros partidos están echando para atrás en el sistema de primarias. Este es nuestro modelo y es un buen sistema”, sentenció Maíllo, quien incidió en que con estas modificaciones se cumplen las reivindicaciones de quienes pedían ‘un militante, un voto’.

No obstante, señaló que si alguien quiere “ir más allá e imitar el modelo que otros partidos hacen mal” también se “debatirá” y, finalmente, “los compromisarios tendrán la última palabra, como ocurre en democracia”.

En cualquier caso, aseguró haber escuchado a Cristina Cifuentes y a Isabel Bonig, dirigentes del PP en la Comunidad de Madrid y Valencia, respectivamente, decir que el sistema de doble vuelta “les gusta”. “Creo que están satisfechos” en estas dos comunidades, concluyó.

AZNAR Y LA NUEVA FUNDACIÓN

Preguntado por la vacante que queda en la Presidencia de Honor del partido tras la renuncia de José María Aznar, declaró que “no tiene por qué haber un presidente de honor”, ya que este puesto está pensado para expresidentes de la formación. “Con lo cual, no nos queda nadie”, aseveró.

Además, indicó que la nueva fundación del PP, tras la ruptura con FAES, “no está en marcha” todavía, aunque la “intención” es que exista un foro de “ideas” vinculado al partido. “Está en el debate si crear una nueva fundación o utilizar existentes como Humanismo y Democracia, que es una de las opciones”, reconoció, aunque dijo que “la última decisión” la tomará la dirección saliente del Congreso Nacional de febrero.

