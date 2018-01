FERRAZ ASEGURA QUE ES “PREMATURO” HABLAR SOBRE CANDIDATOS Y LISTAS PARA 2019

Google Plus

La Dirección federal del PSOE aseguró este lunes que “no hay decisión tomada” sobre candidatos y listas para las elecciones municipales y autonómicas de 2019 y que es “prematura” la cuestión sobre las personas que formarán parte de las mismas.



Así lo dijo en rueda de prensa tras la reunión de la Ejecutiva Federal el portavoz, Óscar Puente, cuando se le preguntó por las informaciones en las que se apunta la aproximación del PSOE de Madrid con exdirigentes de Izquierda Unida como Gregorio Gordo e independientes como la exdiputada de UPyD y del PSOE Irene Lozano.

Fuentes del PSOE de Madrid apuntaron a Servimedia que están "abiertos" a "compartir" el proyecto socialista con gente que quiera sumarse y que haya estado en otras formaciones pero que de listas "no hay nada de nada".

“No hay absolutamente decidido nada”, subrayó el también alcalde de Valladolid, quién apuntó que es “algo habitual” que en las listas del PSOE haya independientes, pero que lo que se está contando ahora “son especulaciones”, apostilló.

También dijo que no se ha tratado esta cuestión de las candidaturas en la primera reunión de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE de este año y que será “a lo largo de 2018” cuando se elijan los candidatos.

El PSOE debe elegir a sus candidatos para las elecciones municipales en elecciones primarias abiertas pero todavía no se ha elaborado el reglamento interno que las desarrolle, que se prevé aprobar en un próximo comité federal.

El portavoz de la Ejecutiva descartó que vaya a convocarse una reunión del máximo órgano entre congresos del PSOE para analizar los resultados de las pasadas elecciones catalanas del 21-D. “No se ha valorado esa posibilidad”, aseguró. Fuentes de la Dirección del PSOE apuntaron que para mediados del mes de febrero está prevista la convocatoria ordinaria del Comité Federal correspondiente al primer periodo del año.



