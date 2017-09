RIVERA ASEGURA QUE LA LIMITACIÓN DE MANDATOS AFECTARÁ A RAJOY SI AGOTA LA LEGISLATURA

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, aseguró este lunes que la limitación de mandatos para el presidente del Gobierno afectará a Mariano Rajoy si agota la legislatura y que sería “reprobable” adelantar las elecciones solo para preservar su silla.

Ciudadanos registró en el Congreso de los Diputados la proposición de reforma de la Ley del Gobierno, cuyo contenido explicó Rivera en rueda de prensa tras la reunión de la dirección del partido, con la previsión de que sea debatida en unos pocos meses, cuando lo permita el cupo de iniciativas legislativas de la formación.

La propuesta pretende modificar el artículo 11 de la Ley del Gobierno para que en su párrafo 2 establezca que para ser nombrado presidente del Gobierno se requiera, además de los requisitos ya establecidos, “no haber ostentado, de manera continua, el cargo durante ocho años, salvo que, desde el agotamiento del plazo, hubiese transcurrido otro de cuatro años”.

De esa forma, se establece una temporalidad en la limitación, ya que pasados esos cuatro años ese candidato podría volver a optar a la Presidencia del Gobierno. Además, la redacción deja claro que el agotamiento del plazo de ocho años durante el desempeño del cargo no sería causa de cese.

Rivera dejó claro que esa limitación no afecta al derecho de sufragio pasivo de cualquier ciudadano para ser elegido diputado, sino solo a la posibilidad de someterse a un debate de investidura.

Recordó que esa limitación de mandatos estaba recogida en los compromisos previos que el PP firmó para negociar el acuerdo de investidura, por lo que si no estaba de acuerdo tendría que haberlo dicho entonces, porque los escaños de Ciudadanos “sí que les gustaron” para hacer presidente a Rajoy.

Subrayó, además, que el PP ha respaldado esa medida en Andalucía y en Madrid, por lo que denunció una “doble vara de medir” de ese partido en función de sus propios intereses.

Aunque en el momento de firmar el acuerdo de investidura “sabíamos que el PP no es de fiar”, dijo Rivera, son conscientes de que no hay mayoría absoluta y de que el PP y Podemos respaldan la limitación de mandatos, por lo que confían en sacarla adelante en todo caso.

Rivera se remitió a los ejemplos de Jordi Pujol en Cataluña o Manuel Chaves en Andalucía para subrayar que cuando alguien “se apalanca” en el poder teniendo a su alcance subvenciones, contratos públicos y boletines oficiales empiezan a surgir “redes clientelares, cortijos, madres superioras...”.

Aunque la ley no tiene “apellido”, Rivera aseguró que basta con contar ocho años a partir de la primera elección de Rajoy como presidente del Gobierno para calcular la fecha en la que “caería en incomatibilidad” para un tercer mandato. Esa fecha es diciembre de 2019, cuando supuestamente finaliza la actual legislatura.

Por tanto, si se cumplen los plazos se le aplicaría la ley en caso de haber sido aprobada, y solo podría esquivarla adelantanto las elecciones para someterse a un nuevo debate de investidura antes de haber cumplido esos ocho años.

Sin embargo, dijo Rivera, en caso de adelantar elecciones tendrá que argumentar “un motivo” ante los españoles, y si lo hace solo “pensando en su silla” es de esperar que los electores “tomen nota”, porque sería “reprobable”.

Rivera subrayó además que la fórmula propuesta por esta reforma es “inatacable” porque ya el PP introdujo requisitos para ser presidente del Gobierno que se añadieron a los previstos.

Así, recuerdan, ese artículo 11 de la Ley del Gobierno establece que para ser nombrado presidente del Gobierno hay que ser español, mayor de edad, disfrutar de los derechos de sufragio activo y pasivo, no estar inhabilitado para ejercer empleo o cargo público por sentencia judicial firme, y reunir el resto de requisitos de idoneidad previstos en la Ley reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado.

Esa ley, recuerda Ciudadanos en la exposición de motivos de su proposición, fue modificada por el PP en 2015 para introducir “requisitos de idoneidad” para ser presidente del Gobierno, que concretó en “honorabilidad, experiencia y formación”.

Por tanto, aseguran en Ciudadanos, si el PP pudo introducir esas limitaciones que tienen además un carácter subjetivo, no se puede atacar jurídicamente la pretensión de introducir un criterio que por su concreción es plenamente garantista.

