ZOIDO ASEGURA QUE ESTÁ “INTACTA” SU CONFIANZA EN EL SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, aseguró hoy que está “intacta” su confianza en el secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, a pesar de que el PSOE y otros partidos de la oposición piden su renuncia por haberse entrevistado con Pablo González mientras se investigaba el ‘caso Lezo’.

Zoido se refirió a esta cuestión en el Pleno del Congreso, donde el diputado socialista Antonio Hurtado le preguntó cómo “justifica” que Nieto siga en el cargo tras conocerse su reunión con el hermano del expresidente madrileño Ignacio González.

El ministro respondió que el secretario de Estado ya ha explicado que no conocía la ‘operación Lezo’ cuando se reunió con Pablo González. Además, destacó que el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, se ha disculpado con el ‘número dos’ de Interior tras sugerir un fiscal Anticorrupción en un escrito que la existencia de esta causa había sido “chivada” a algún investigado por el secretario de Estado.

Por este motivo, Zoido aseguró que su ‘número dos’ continuará en el cargo. “Mi confianza en Nieto está intacta y por eso va a ser mantenido al frente de la Secretaría de Estado de Seguridad”, afirmó.

“GESTIÓN MUY BUENA”

El ministro aseguró que Nieto es un “profesional competente” y “responsable”, que está haciendo una gestión “muy buena”. “Se ha ganado el respeto como para que yo pueda confiar en él”, remarcó el titular de Interior, al tiempo que añadió que “el PSOE debería pedir perdón” al secretario de Estado por las “descalificaciones”, “insultos” y “falsas acusaciones” que ha dirigido al ‘número dos’ de Interior.

Por su parte, Hurtado sostuvo que hay datos que prueban que Nieto mintió respecto a que no conocía a Ignacio González y que no estaba al tanto de la ‘operación Lezo’ cuando se reunió con el hermano del expresidente madrileño

Según el diputado socialista, Nieto viajó en 2013 a Buenos Aires junto a Pablo González para promocionar la candidatura de Madrid 2020 a los Juegos Olímpicos. Añadió que Nieto y González compartieron cargo en la Casa Árabe, de lo que se deduciría que se conocían.

El representante socialista concluyó que estos indicios llevan a pensar que el 'número dos' de Interior miente para ocultar que “la Secretaría de Estado es rehén de una trama corrupta” que Zoido está manteniendo, con lo que busca seguir “tapando” la corrupción que afecta al PP.

