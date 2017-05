ZOIDO ASEGURA QUE PABLO GONZÁLEZ SE IDENTIFICÓ CON SU DNI CUANDO FUE A VER AL ‘NÚMERO DOS’ DE INTERIOR

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, aseguró hoy que la reunión del pasado 8 de marzo entre el secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, y Pablo González fue “con luz y taquígrafos”, como lo prueba que el entonces directivo de Mercasa se identificó con su DNI “en la garita” correspondiente.

Así lo explicó este miércoles el ministro durante una interpelación en el Congreso, donde el diputado del PSOE Felipe Sicilia le reclamó el cese de Nieto por la “alarma social” que considera ha generado su reunión con Pablo González.

Zoido respondió al diputado socialista que su partido estaba siendo “muy injusto” con el secretario de Estado, puesto que no ha aportado “ni un solo dato” que pruebe que filtró las investigaciones del ‘caso Lezo’.

Al mismo tiempo, el ministro se refirió a que en la reunión de “15 minutos” del pasado 8 de marzo no hubo “ni una sola referencia” al expresidente madrileño Ignacio González, que, junto a su hermano Pablo, acabaría siendo encarcelado un mes y medio después por presuntas actividades ilegales y sustracción de fondos del Canal de Isabel II.

“SOMBRA DE SOSPECHA”

El responsable de Interior añadió que el encuentro entre Nieto y Pablo González fue “trasparente”, “con luz y taquígrafos”, ya que “está en la agenda de la Secretaría de Estado” y el exdirectivo de Mercasa, al entrar para la entrevista, “tuvo que enseñar su carnet en la garita que hay en la puerta del Ministerio del Interior”.

Según Zoido, esto prueba que no hubo ninguna “reunión secreta” y lo contrapuso a los encuentros en gasolineras o “chivatazos” que se dieron cuando el PSOE estaba en el Gobierno. Aludía así al chivatazo a ETA del bar Faisán de Irún y al encuentro que el exministro de Fomento José Blanco mantuvo con un empresario el 5 de febrero de 2011 en una gasolinera de Lugo.

Por su parte, el diputado Sicilia reclamó que se cese “de inmediato” al secretario de Estado, puesto que es la “única forma” de disipar la “sombra de sospecha” que existe sobre el ‘número dos’ de Interior tras su reunión con Pablo González.

Este parlamentario añadió que la marcha de Nieto es inevitable, debido a que es “grave” que se reuniera con un “presunto delincuente” y no haya dado explicaciones suficientes del encuentro.

