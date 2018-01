AP-6. CATALÁ ASEGURA QUE “ALGÚN ERROR SE COMETIÓ” Y PIDE “DISCULPAS” A LOS CONDUCTORES AFECTADOS

Google Plus

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, aseguró este lunes que “algún error se cometió” este fin de semana en la autopista AP-6 para que por las nevadas se quedaran atrapados miles de conductores, a los que dijo que el Gobierno debe pedir “disculpas” y garantizarles que se tratará “de aprender de la experiencia para que en la medida de lo posible esto no vuelva a suceder”.



Catalá hizo estas declaraciones tras asistir a la toma de posesión del nuevo decano del Colegio de Abogados de Madrid, José María Alonso Puig.

Preguntado por el hecho de que miles de conductores se quedaran atrapados este fin de semana en la AP-6 por las nevadas, el titular de Justicia dijo que “algún error se cometió” y que ahora “hay que determinar por parte de quién, si por parte del concesionario o por parte de quien tuviese esa responsabilidad”.

A este respecto, señaló que “el mantenimiento de las autopistas en régimen de concesión es una responsabilidad de la empresa concesionaria”. “Ella es la que tiene que informar de qué medios tuvo y puso en servicio para garantizar el buen uso de la infraestructura”, afirmó.

PAPEL DE LOS CONDUCTORES

Añadió que es cierto que lo ocurrido en la AP-6 se produjo tras un cúmulo de circunstancias, entre las que citó las “nevadas copiosas”, la “operación retorno” y que haya habido conductores "que quizás no han cumplido también con su parte de responsabilidad para llevar los medios adecuados para circular en condiciones de nieve”.

A su juicio, “la suma de todos estos factores sin duda generó una situación por la que lo primero que hay que hacer es pedir disculpas a las personas que han sufrido esa situación y a sus familias”.

También indicó que hay que agradecer el trabajo de las Fuerzas de Seguidad, de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y de todos aquellos "que estuvieron dispuestos para ayudar a las personas que estaban inmovilizadas”.

Catalá afirmó que hay que “aprender de la experiencia para hacer mejor las cosas”, al tiempo que insistió en que por parte del Gobierno hay que pedir “disculpas” a los afectados”, mostrar “agradecimiento” a los que prestaron ayuda y expresar el “compromiso” del Ejecutivo de sacar las consecuencias de lo ocurrido "para que, en la medida de lo posible, esto no vuelva a suceder”.



