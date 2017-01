LA SEGUNDA ASAMBLEA CIUDADANA DE PODEMOS SE CELEBRARÁ EN EL PALACIO DE VISTALEGRE DE MADRID

Google Plus

La segunda Asamblea Ciudadana de Podemos tendrá lugar en el Palacio de Vistalegre de Madrid, el mismo lugar en el que se celebró el congreso fundacional de la formación morada en octubre de 2014.

El partido anunció esta tarde el lugar en el que se desarrollará la segunda asamblea de Podemos, conocida como ‘Vistalegre II’, ya que si bien hasta hoy no se ha anunciado oficialmente, se prevía que ese sería el escenario.

A la primera asamblea de Podemos asistieron más de 8.000 personas (Vistalegre cuenta con capacidad para 15.000) y fue seguida por Internet por unas 150.000. Además, en las cinco resoluciones surgidas de la votación de los ciudadanos, donde salieron medidas para controlar la corrupción y defender una educación y sanidad públicas, votaron alrededor de 38.000 personas y se emitieron más de 200.000 votos.

Pablo Iglesias señaló en el cierre de este cónclave en 2014 que Podemos no podía “fallar”: “No nos conformamos con salir los segundos en las elecciones generales. Salimos a ganar. El cielo no se toma por consenso, sino por asalto", indicó entonces el actual secretario general, que afronta ahora un debate interno que mostrado las diferencias con el secretario Político del partido, Iñigo Errejón.

‘Vistalegre II’ se celebrará del 10 al 12 de febrero. En la tarde del viernes, 10 de febrero, se realizará una exposición colegiada de los documentos políticos, organizativos, éticos y de igualdad, así como de las candidaturas a la Secretaría General y al Consejo Ciudadano Estatal. El orden de intervención se realizará por sorteo y podrán hablar 4 personas (2 hombres y 2 mujeres). En la tarde del sábado, 11 de febrero, habrá un debate de los candidatos pertenecientes a los círculos de la organización y se realizará la votación de los mismos.

PROCEDIMIENTO

El censo de inscritos en Podemos para poder votar los documentos y las candidaturas en la Asamblea Ciudadana de la formación morada se cerrará este miércoles, un mes antes del inicio de las votaciones para marcar el nuevo rumbo que debe tomar la organización a partir del congreso estatal.

La parte presencial de esta Asamblea de Podemos se celebrará los días 10, 11 y 12 de febrero y vendrá precedida por la presentación de documentos y candidaturas. Se han fijado un total de 17 días (del 5 al 21 de enero) para que se elaboren los documentos políticos, organizativos, éticos y de igualdad.

A partir de estas fechas se podrán realizar fusiones y transacciones parciales entre los distintos documentos, si se llega a acuerdos puntuales. Esta fase comprenderá del 23 de enero al 1 de febrero.

El equipo técnico de esta Asamblea quiere apostar por la descentralización, por lo que desde Podemos informaron de que se ha reservado espacio en el calendario para que se desarrollen debates centrales en diferentes territorios. Se producirán distintos debates sectoriales y temáticos de carácter estatal fuera de Madrid.

Será el 2 de febrero cuando se anuncien las candidaturas y los documentos definitivos que se presentarán de manera presencial el 11 de febrero en el congreso estatal del partido, y a partir del día 4 de febrero comenzarán las votaciones para elegir la nueva dirección.

El censo de Podemos se cerrará un mes antes del inicio de las votaciones, es decir, este miércoles 4 de enero. Tanto los documentos como las candidaturas se votarán de manera conjunta, según el resultado de la consulta que la formación realizó a los inscritos en el mes de diciembre, cuando resultó ganador el modelo defendido por Pablo Iglesias. Íñigo Errejón pedía votar por separado documentos y las personas que los representan.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso