CATALUÑA. ARRIMADAS TRATARÁ DE NEGOCIAR UNA MOCIÓN DE CENSURA PARA CONVOCAR ELECCIONES AUTONÓMICAS

La presidenta de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, anunció este miércoles que va a intentar buscar apoyos para una moción de censura contra el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, con el único objetivo de convocar elecciones autonómicas.

Así lo anunció en el Parlamento de Cataluña instantes después de que se aprobara la Ley del Referéndum, y, según dijo, con el intento de evitar el "choque de trenes" como líder de la oposición que es.

Arrimadas dijo confiar en que algún diputado de Junts pel Sí no quiera el escenario que se avecina, y sí quiera votar pero en urnas de verdad. Eso sí, aseguró no haber contactado aún con ninguno de esos diputados, cuyo apoyo sería imprescindible para revertir la mayoría independentistas.

La portavoz de Cs explicó que la moción de censura, si triunfara, no la encumbraría a ella como presidenta de la Generalitat, sino que sería para convocar nuevas elecciones, pero que es su deber tomar esta iniciativa como líder de la oposición, y que de momento sólo la ha comentado con los portavoces de los grupos no independentistas.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso