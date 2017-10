CATALUÑA. ARRIMADAS DICE QUE JUNQUERAS VIVE EN “MATRIX” AL CELEBRAR QUE SABADELL Y CAIXABANK SE QUEDAN EN LOS "PAÍSES CATALANES"

La portavoz de Ciudadanos, Inés Arrimadas, señaló este viernes que el vicepresidente de la Generalitat de Cataluña, Oriol Junqueras, vive en “Matrix” y no sólo ha “desconectado” de España, sino también de los catalanes.

Así respondió en una entrevista en TVE recogida por Servimedia cuando se le preguntó por las declaraciones de Junqueras en las que destaca que los bancos que anunciado cambios de domicilio social, como Sabadell o CaixaBank, “se van a los Países Catalanes y no a Madrid”.

“Han perdido el norte, hablan de desconectar de España y han desconectado de los catalanes, y de Cataluña, y de la realidad. Viven en Matrix”, dijo Arrimadas tanto por las palabras de Junqueras como por las del conseller de Empresa y Conocimiento de la Generalitat, Santi Vila, en las que reconoce que ya se empiezan “a notar” las consecuencias económicas por la situación política.

Advirtió de que no son sólo Sabadell y CaixaBank, sino que ya hay cientos de medianas y pequeñas empresas que sufren las consecuencias de la posible declaración de independencia.

Arrimadas aseguró que Ciudadanos no participará en el Pleno del lunes en el Parlament porque “es de cajón”, ya que “si el Tribunal Constitucional dice que no se puede celebrar ese Pleno, nosotros no vamos a ir.”

Una vez más, la portavoz de Cs reclamó al Gobierno que aplique el artículo 155 de la Constitución y asuma las competencias autonómicas para hacer una convocatoria de elecciones, porque “hay que cambiar de interlocutores”. “Hay que parar el golpe al sentido común y recuperar el 'seny catalá' con interlocutores que no dividan", remachó.

Con ese escenario electoral, se mostró “convencida” de que hay una mayoría social no independentista, por lo que ve “posibilidades reales de un gobierno alternativo, transversal”, que tenga como objetivo recuperar la convivencia.

