CATALUÑA. ARRIMADAS PIDE “URNAS DE VERDAD” FRENTE A LA “INDEPENDENCIA EN DIFERIDO” ANUNCIADA POR PUIGDEMONT

La líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, sostuvo hoy que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, hizo este martes una “declaración de independencia en diferido”, aunque “sigue siendo una declaración de independencia” de Cataluña.

En su intervención en la sesión del Parlament en la que Puigdemont hizo su anuncio, Arrimadas sostuvo que la declaración de Puigdemont era la “crónica de un golpe anunciado”.

Frente a este planteamiento, la líder de Ciudadanos dijo que su partido quiere imponerse a los nacionalistas en Cataluña cuando se pongan “las urnas de verdad”. En este sentido, tras el referéndum del 1 de octubre, Arrimadas pidió al Gobierno central que aplicase el artículo 155 de la Constitución para poder convocar elecciones catalanas.

En la sesión de este martes en el Parlament, la líder de Ciudadanos no mencionó este artículo, pero dijo a los habitantes de su comunidad que no son nacionalistas que no deben sentirse “solos”, puesto que “vamos a ganar cuando se pongan las urnas de verdad”, en referencia a las elecciones, que dijo dan “mucho miedo” a los independentistas.

"NO NOS VAN A ROMPER EL CORAZON"

Además, Arrimadas indicó que Puigdemont y los diputados que le apoyan “han pulverizado la autonomía de Cataluña con su irresponsabilidad”, aunque han conseguido “despertar” a una “mayoría” de los ciudadanos de esta comunidad que se siente a la vez catalanes, españoles y europeos.

En este sentido, Arrimadas exhibió una pegatina usada como símbolo de su partido, que incluye dentro de un corazón las banderas catalana, española y de la UE. Añadió, mostrando esta pegatina, que los nacionalistas “no nos va a romper el corazón”. En esta línea, la diputada de la formación naranja también exhibió un pasaporte y dijo que no quiere que se les exija este documento a sus familiares que viven en Andalucía cuando vienen a visitarla.

