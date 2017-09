ARRIMADAS DENUNCIÓ LA OFENSA EN TWITTER PARA QUE LAS REDES SOCIALES NO SEAN "ESPACIO IMPUNE"

La portavoz de Ciudadanos en el Parlamento de Cataluña, Inés Arrimadas, explicó este miércoles que denunció ante los Mossos d´Esquadra la ofensa de una mujer en Twitter para que las redes sociales no sean "un espacio impune" donde todo vale para criticar a los demás.

Lo explicó en una entrevista en Antena 3 recogida por Servimedia después de que el día anterior difundiera el comentario de una mujer que, al ver su participación en un debate televisivo, le deseaba una "violación en grupo".

Arrimadas explicó que recibe muchos insultos a través de las redes sociales pero es la primera vez que se decide a denunciarlo en una comisaría de los Mossos porque le pareció especialmente "ofensivo", no solo hacia ella sino hacia todas las mujeres que han sufrido una violación, y que sobrepasaba "todos los límites".

Agradeció las muestras de apoyo recibidas por los líderes de los partidos políticos tanto en Cataluña como en el resto de España porque ayudan a que la gente entienda que desear males a otros simplemente porque piensan diferente "no puede salir gratis" y que la libertad de expresión tiene "ciertos límites".

Lo preocupante de este hecho, aseguró, es que se demuestra que hay personas "que odian a otras por su ideología" y que no son capaces de argumentar sus discrepancias respetando a quienes piensan de otra forma.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso