CATALUÑA. ARRIMADAS SE COMPROMETE A “VOLVER A UNIR A TODOS LOS CATALANES” SI ES PRESIDENTA DE LA GENERALITAT

La presidenta del Grupo Parlamentario de Ciudadanos en el Parlament de Catalunya, Inés Arrimadas, se comprometió hoy en el ‘Fórum Europa. Tribuna Catalunya’ a “volver a unir a todos los calanes” y “recuperar la admiración y el respeto de Cataluña en el resto de España y en todo el mundo” si es elegida presidenta de la Generalitat.





En el citado encuentro informativo organizado en Barcelona por Nueva Economía Fórum, Arrimadas argumentó que “incluso las personas que quieren un referéndum de independencia pueden estar de acuerdo con la mayoría de personas que no queremos la independencia en muchas cuestiones como la salud, las infraestructuras, la educación y la lucha contra la corrupción” y se comprometió a impulsar “un proyecto que no deje a nadie atrás, que nadie pueda sentirse excluido de esos temas”.

Respecto al segundo compromiso, la líder de C’s explicó: “Yo, cuando vivía en Andalucía, Cataluña era como el hermano mayor, la referencia, la tierra admirada, la tierra donde se hacían las cosas bien, la tierra que avanzaba siempre en determinados temas, la tierra más abierta a Europa”.

MOCIÓN DE CENSURA

El grupo parlamentario de Ciudadanos en el Parlament de Catalunya anunció hace unos días que presentará una moción de censura contra el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont. Arrimadas argumentó durante su ponencia de hoy que se trata “de la única solución política” para poder parar el referéndum del 1 de octubre y no tener que esperar hasta el 2 de octubre como defienden otros partidos. Según explicó Arrimadas, la moción pretende provocar la convocatoria de elecciones y así “evitar el choque y la tensión social y evitar que se pueda pisotear el derecho de los catalanes”.

