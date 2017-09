CATAUÑA. ARRIMADAS PIDE A ALBIOL QUE APARQUE "LA CALCULADORA ELECTORAL" Y ACCEDA A LA MOCIÓN DE CENSURA

La portavoz nacional de Ciudadanos, Inés Arrimadas, reclamó este lunes expresamente al presidente del PP en Cataluña, Xavier García Albiol, que aparque "la calculadora electoral" y acceda a presentar una moción de censura contra el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, para contribuir así desde la política a parar "el golpe a la democracia" que supone la consulta del 1 de octubre.

En rueda de prensa tras la reunión de la dirección de Ciudadanos, Arrimadas denunció que Albiol se ha negado a prestar los dos diputados que necesita la formación liderada por Albert Rivera para poder presentar la moción de censura en el Parlamento de Cataluña.

Aunque no quiso desvelar detalles de la conversación, explicó que según el PP "no es el momento" de hacerlo porque ahora tienen que trabajar los jueces y a partir del 2 de octubre "ya hablaremos".

Sin embargo, Arrimadas cree que "hay que intentarlo todo" desde la política y dentro de la ley para evitar esa consulta y no esperar a que se haya presionado a los funcionarios, se haya gastado dinero público "en dividirnos y en apuestas ilegales" y se haya señalado a quienes colaboran con la iniciativa independentista y a quienes no.

Ciudadanos insiste en que la única solución política a la actual situación es poner "las urnas de verdad" con unas elecciones autonómicas, y reitera que ese sería el objetivo comprometido en la moción de censura. "No sabemos a qué más quiere esperar" el PP para desbancar a Puigdemont, denunció Arrimadas, que pidió a ese partido "valentía y responsabilidad".

Subrayó que la moción de censura es "una herramienta que no nos puede quitar" la presidenta del Parlamento de Cataluña, Carme Forcadell, y que aún hay tiempo de presentarlas antes del 1 de octubre, lo que obligaría a convocar elecciones de forma inmediata.

Es "el último cartucho" que queda desde la política para "parar el golpe a la democracia", advirtió Arrimadas, que preguntó además al PP cuándo cree que debe unirse la oposición si no es ahora para defender los derechos de los catalanes, "pisoteados" por Puigdemont y por los independentistas.

La negativa del PP, añadió, no es "desleal" con Ciudadannos, sino con sus propios votantes y con el conjunto de los catalanes, y contra su propia palabra comprometida en la unidad democrática contra la ilegalidad de la consulta.

Arrimadas dejó claro que ella no procede "de la escuela de los brazos cruzados" y no quiere esperar a que se consuma ese golpe para intentar pararlo, y alertó, por ejemplo, de que en Lleida ya han aparecido carteles con las caras de los cargos públicos que se niegan a facilitar la votación del 1 de octubre.

Arrimadas dejó clara además la lealtad de Ciudadanos en esa unidad democrática, y subrayó la proposición no de ley que este martes debatirá el Congreso de los Diputados para expresar su apoyo al Gobierno y a los cargos públicos y funcionarios en esa defensa de la legalidad y de la democracia.

No quiso avanzar negociaciones sobre el contenido de esa iniciativa pero precisó que es "tan clara y tan sencilla" que no se le ocurren "matices" a su textualidad. Quien no la pueda suscribir, dijo, es que no tiene un proyecto para toda España.

La dirigente de Ciudadanos dejó claro el apoyo al Gobierno para "proteger" los derechos de los catalanes, incluida la intervención de las cuentas de la Generalitat aprobada el pasado viernes por el Consejo de Ministros, a pesar de mostrarse "muy críticos" con el conjunto de la gestión del PP.

En ese sentido, preguntada por la posición del secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, reconoció que se pierde con sus "cambios de criterio" y le dijo que el bipartidismo en su conjunto debería afrontar una "autocrítica" por el cúmulo de errores que han llevado a la actual situación.

No obstante, y dirigiéndose también a Podemos y a su referente en Cataluña, insistió en que el "golpe a la democracia" requiere la unidad de todos los demócratas para actuar conjuntamente en defensa de los intereses de los catalanes. La equidistancia, alertó, está "empezando a no convencer a nadie, ni siquiera a los suyos".

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso